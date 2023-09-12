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Россияне переключились на направление Новоселовского Луганской области – спикер ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2023, 16:46
Россияне переключились на направление Новоселовского Луганской области – спикер ВСУ - Фото
Иллюстративное фото - ресурс оккупантов

На Лимано-Купянском направлении россияне сосредоточили свои усилия в районе Новоселовского Сватовского района Луганской области, пытаясь прорвать там оборону украинских сил. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш.

"На восточном направлении очень динамичная ситуация. Противник продолжает атаковать позиции наших защитников, за прошедшие сутки произошло 24 боевых столкновения, и более 1200 раз противник бил по позициям наших защитников в полосе ответственности восточной группировки войск", – сказал Евлаш.

Он отметил, что оккупанты не оставляют намерений прорвать оборону украинских сил и найти слабое место, но безуспешно.

"В частности, сейчас он переключился на направление именно Новоселовского. Там за минувшие сутки противник применял свою артиллерию 117 раз. Также противник активно использует танки, гранатометы, минометы, стрелковое вооружение и армейскую тактическую авиацию", – сказал спикер ВСУ.

Он добавил, что россияне стягивают резервы на локации, где пытаются прорвать оборону украинских сил, однако "бьются, как рыба об лед", неся большие потери и отходя назад.

Новоселовское на карте: 

Россияне переключились на направление Новоселовского Луганской области – спикер ВСУ

  • Чтобы избежать прорыва линии обороны украинскими войсками, руководство оккупантов сейчас стягивает на фронт резервы.
  • На юге у врага "ситуация максимально сложная", а ВСУ трудно продвигаются из-за сплошного минирования, сообщил начальник ГУР Буданов.

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Оксана Житнюк
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