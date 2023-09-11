Буданов: Надо признать — РФ построила хорошую оборону на юге. Артиллерия — уже не главное

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне построили "хорошие" линии обороны в Запорожской области. Об этом он сообщил на форуме YES.

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По его словам, наступательная операция Сил обороны продолжается на нескольких направлениях.

"Как бы там кому не казалось, наступление продолжается. Оно идет не так быстро, как бы хотелось. Я могу сказать, что ситуация там достаточно сложная. Нужно признать, что россияне построили хорошие линии обороны", — сказал Буданов.

Он отметил, что у врага на юге "ситуация максимально сложная", а Вооруженные Силы Украины тяжело продвигаются из-за сплошного минирования.

"Огромная насыщенность противотанковыми комплексами. Артиллерия у россиян уже не играет первую роль. Главные проблемы — минирование, FVP-дроны, "Ланцеты". Но движение продолжается", — заявил начальник ГУР.

Буданов заявил, что война должна быть перенесена на территорию РФ, чем шире будут операции там – тем лучше.

По мнению начальника ГУР, после победы Украины в России возникнет реваншизм, на восстановление военного аспекта у нее уйдет минимум 10 лет.

Буданов: Путина и его окружение в РФ называют "клуб, кому за 70". Это агенты нам доложили.

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