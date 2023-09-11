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Буданов: Надо признать — РФ построила хорошую оборону на юге. Артиллерия — уже не главное

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2023, 16:33
Буданов: Надо признать — РФ построила хорошую оборону на юге. Артиллерия — уже не главное - Фото
Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне построили "хорошие" линии обороны в Запорожской области. Об этом он сообщил на форуме YES.

По его словам, наступательная операция Сил обороны продолжается на нескольких направлениях. 

"Как бы там кому не казалось, наступление продолжается. Оно идет не так быстро, как бы хотелось. Я могу сказать, что ситуация там достаточно сложная. Нужно признать, что россияне построили хорошие линии обороны", — сказал Буданов.

Он отметил, что у врага на юге "ситуация максимально сложная", а Вооруженные Силы Украины тяжело продвигаются из-за сплошного минирования. 

"Огромная насыщенность противотанковыми комплексами. Артиллерия у россиян уже не играет первую роль. Главные проблемы — минирование, FVP-дроны, "Ланцеты". Но движение продолжается", — заявил начальник ГУР.

  • Буданов заявил, что война должна быть перенесена на территорию РФ, чем шире будут операции там – тем лучше.
  • По мнению начальника ГУР, после победы Украины в России возникнет реваншизм, на восстановление военного аспекта у нее уйдет минимум 10 лет.
  • Буданов: Путина и его окружение в РФ называют "клуб, кому за 70". Это агенты нам доложили.

Читайте также: Буданов стал самым молодым генерал-лейтенантом в Украине. Зеленский повысил начальника ГУР 

Дмитрий Гриниченко
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войназапорожская областьразведканаступлениеКирилл Буданов
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