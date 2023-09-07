Буданов стал самым молодым генерал-лейтенантом в Украине. Зеленский повысил начальника ГУР

Президент Владимир Зеленский присвоил звание генерал-лейтенанта начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

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Зеленский повысил Буданова в звании 7 сентября, когда в Украине отмечают День военной разведки.

Таким образом, начальник ГУР стал самым молодым генерал-лейтенантом в Украине, ему 37 лет.

Это звание — второе в иерархии украинской армии, такое же имеет начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Сергей Шаптала.

Следующим и наивысшим званием (четыре звезды) является "генерал" — такое только у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Буданов заявил, что война должна быть перенесена на территорию РФ, чем шире будут операции там – тем лучше.

По мнению начальника ГУР, после победы Украины в России возникнет реваншизм, на восстановление военного аспекта у нее уйдет минимум 10 лет.

Буданов: Путина и его окружение в РФ называют "клуб, кому за 70". Это агенты нам доложили.

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