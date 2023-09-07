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Буданов поздравил разведчиков, задул свечи на торте и слегка улыбнулся – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2023, 08:45
Кирило Буданов і торт Скриншот
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Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов поздравил коллег и боевых собратьев с Днем военной разведки Украины.

"Сама сущность профессии военного разведчика никогда не предусматривала общественной оценки нашей деятельности, ведь разведчики – люди молчаливого подвига. Но широкомасштабная захватническая война и динамичные геополитические изменения в среде безопасности внесли значительные коррективы в работу разведки. Сейчас весь мир наблюдает за нашими достижениями и доверяет нам и предоставленной нами информации. Предупрежден – значит, вооружен!" – написал он.

Буданов отметил, что успешные выполнения боевых задач в тылу врага, проведение спецопераций, освобождение заложников и пленных внесли неоценимый вклад разведчиков в борьбу за суверенитет, территориальную целостность государства и свободу миллионов украинцев.

Он поблагодарил каждого разведчика за службу, за все, что они делают ради общей украинской Победы, за профессионализм, стойкость, мужество и жертвенность.

"Потому что разведка – это не только героические поступки и подвиги, это прежде всего напряженная, тяжелая ежедневная работа, которая требует больших усилий, постоянной выдержки, воли, основательных знаний и мастерства ради общегосударственных и национальных интересов", – пояснил начальник ГУР.

Буданов отдал вечную славу и уважение боевым собратьям, отдавшим жизнь за Украину, за независимость.

"Мы отомстим рашистской нечисти за наших бойцов, за убитых и искалеченных детей, за сирот и родителей, за украинские города и села, за наше небо, нашу землю и наше море! Да будет свет! Уничтожим тьму!", – подытожил он.

На видео Буданов задувает свечи на торте, после этого на его лице видна легкая улыбка. Все видео он молчит.

В июне Минобороны публиковало видео с начальником ГУР, в нем он сидит, смотрит в объектив камеры и не говорит ни слова.

  • Буданов заявил, что война должна быть перенесена на территорию РФ, чем шире будут операции там – тем лучше.
  • По мнению начальника ГУР, после победы Украины в России возникнет реваншизм, на восстановление военного аспекта у нее уйдет минимум 10 лет.
  • За сутки Силы обороны ликвидировали 610 оккупантов, уничтожили 37 артиллерийских систем и 9 танков.

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Артём Джерипа
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