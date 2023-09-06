Россия производит десятки "Калибров" в месяц, это не позволяет восстановить запасы – ГУР

Россия в месяц производит десятки ракет "Калибр" и меньшее количество "Искандеров", заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Такое производство не покрывает затраты и не позволяет восстановить запасы, которые были до вторжения, рассказал он в интервью Укринформу.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"О "Калибре" – это десятки в месяц, "Искандер" – меньшее количество единиц. Это достаточно ограниченные возможности по производству, которые не покрывают затраты и не позволяют восстановить запасы, имеющиеся до 24 февраля. За счет "серого импорта", контрабанды они какие-то моменты закрывают, но полностью это не закрывает потребности российского военно-промышленного комплекса", – пояснил он.

По его словам, оккупанты регулярно используют вновь производимые ракеты, а все дроны захватчиков – из новых партий.

Однако преимущественно это не российские беспилотники, если говорить о Shahed: это крупноузловой сборник иранских дронов с определенными элементами, материалами, производимыми непосредственно на территории РФ, отметил Юсов.

"В значительной степени российский ВПК сейчас ориентирован на расконсервацию и по возможности – модернизацию или восстановление старой советской техники. Возможности по глубокой модернизации производства новых вооружений существенно уменьшились из-за введения санкций", – пояснил он.

Юсов отметил, что у россиян "серьезные проблемы" с современной оптикой, электроникой, чипами и схемами, и на сегодняшний день нет однозначного источника, который бы позволил оккупантам решить эти проблемы.

Кроме этого, захватчики ищут снаряды для ракетных систем залпового огня, артиллерии, хотя это не высокотехнологичное и современное оружие, свидетельствующее об определенном кризисе мощностей ВПК России, отметил он.

"Внешне Путина пытается доказать, что они могут годами продолжать войну против Украины, но на самом деле эта информация преувеличена с целью пропаганды. Уже на территории Российской Федерации путинский режим пытается поддерживать такой вид, будто ничего не происходит, продолжается спокойная жизнь, а война где-то далеко", – сказал представитель ГУР.

По его словам, россияне не готовят свое общество к полноценной мобилизации, а даже если бы такая мобилизация сейчас произошла, оккупанты боятся последствий и общественных настроений, тоже имеют проблемы с обеспечением.

"Представим себе новую волну массовой мобилизации в России. Сразу появятся вопросы обучения, вооружения, амуниции. По всем этим направлениям у врага есть определенные проблемы", – сообщил Юсов.

Однако он заметил, что РФ нельзя недооценивать, поскольку у россиян остается "огромный" мобилизационный потенциал: "Конечно, вопрос в качестве… Но и в количестве тоже".

СПРАВКА. "Калибр" – российская крылатая ракета в нескольких модификациях: противокорабельной, противолодочной и вариант против наземных целей. Диаметр базовой версии – 53 см, длина от 6,2 до 8,9 м, стартовая масса – 1500-2000 кг, из них б/ч – 200-450 кг. Большую часть полета скорость дозвуковая, на финальном отрезке некоторые варианты разгоняются до сверхзвуковой. Может маневрировать и лететь на высоте от 20 м над поверхностью и выше, огибая рельеф местности. Инерционное управление с головкой самонаведения, есть вариант еще и с коррекцией по данным ГЛОНАСС/GPS. Разработаны и производятся ГКБ "Новатор".







Точные ТТХ "Калибров" на вооружении ВС РФ (ракеты 3М-14 и 3М-54) неизвестны, как и максимальная дальность полета дальнобойного варианта (ориентировочно ~2500 км). На флоте оккупантов – с 2019-го. Кроме РФ, стоит (с экспортными ограничениями ТТХ) на вооружении Китая, Индии, Алжира, Вьетнама и, возможно, Ирана. "Калибр" – российская крылатая ракета в нескольких модификациях: противокорабельной, противолодочной и вариант против наземных целей. Диаметр базовой версии – 53 см, длина от 6,2 до 8,9 м, стартовая масса – 1500-2000 кг, из них б/ч – 200-450 кг. Большую часть полета скорость дозвуковая, на финальном отрезке некоторые варианты разгоняются до сверхзвуковой. Может маневрировать и лететь на высоте от 20 м над поверхностью и выше, огибая рельеф местности. Инерционное управление с головкой самонаведения, есть вариант еще и с коррекцией по данным ГЛОНАСС/GPS. Разработаны и производятся ГКБ "Новатор".Точные ТТХ "Калибров" на вооружении ВС РФ (ракеты 3М-14 и 3М-54) неизвестны, как и максимальная дальность полета дальнобойного варианта (ориентировочно ~2500 км). На флоте оккупантов – с 2019-го. Кроме РФ, стоит (с экспортными ограничениями ТТХ) на вооружении Китая, Индии, Алжира, Вьетнама и, возможно, Ирана.

Ночью 1 сентября оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами "Калибр" по Винницкой области.

Глава Офиса президента сообщил, что в ударных дронах оккупантов "Ланцет" содержится около 20 иностранных микросхем.

По его словам, в российских ракетах Х-101 используется около 30 иностранных микросхем.

Читайте также: Россия смогла провести модернизацию ракет Х-22 и "Оникс" – ГУР

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.