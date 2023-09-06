Россия производит десятки "Калибров" в месяц, это не позволяет восстановить запасы – ГУР
Россия в месяц производит десятки ракет "Калибр" и меньшее количество "Искандеров", заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Такое производство не покрывает затраты и не позволяет восстановить запасы, которые были до вторжения, рассказал он в интервью Укринформу.
"О "Калибре" – это десятки в месяц, "Искандер" – меньшее количество единиц. Это достаточно ограниченные возможности по производству, которые не покрывают затраты и не позволяют восстановить запасы, имеющиеся до 24 февраля. За счет "серого импорта", контрабанды они какие-то моменты закрывают, но полностью это не закрывает потребности российского военно-промышленного комплекса", – пояснил он.
По его словам, оккупанты регулярно используют вновь производимые ракеты, а все дроны захватчиков – из новых партий.
Однако преимущественно это не российские беспилотники, если говорить о Shahed: это крупноузловой сборник иранских дронов с определенными элементами, материалами, производимыми непосредственно на территории РФ, отметил Юсов.
"В значительной степени российский ВПК сейчас ориентирован на расконсервацию и по возможности – модернизацию или восстановление старой советской техники. Возможности по глубокой модернизации производства новых вооружений существенно уменьшились из-за введения санкций", – пояснил он.
Юсов отметил, что у россиян "серьезные проблемы" с современной оптикой, электроникой, чипами и схемами, и на сегодняшний день нет однозначного источника, который бы позволил оккупантам решить эти проблемы.
Кроме этого, захватчики ищут снаряды для ракетных систем залпового огня, артиллерии, хотя это не высокотехнологичное и современное оружие, свидетельствующее об определенном кризисе мощностей ВПК России, отметил он.
"Внешне Путина пытается доказать, что они могут годами продолжать войну против Украины, но на самом деле эта информация преувеличена с целью пропаганды. Уже на территории Российской Федерации путинский режим пытается поддерживать такой вид, будто ничего не происходит, продолжается спокойная жизнь, а война где-то далеко", – сказал представитель ГУР.
По его словам, россияне не готовят свое общество к полноценной мобилизации, а даже если бы такая мобилизация сейчас произошла, оккупанты боятся последствий и общественных настроений, тоже имеют проблемы с обеспечением.
"Представим себе новую волну массовой мобилизации в России. Сразу появятся вопросы обучения, вооружения, амуниции. По всем этим направлениям у врага есть определенные проблемы", – сообщил Юсов.
Однако он заметил, что РФ нельзя недооценивать, поскольку у россиян остается "огромный" мобилизационный потенциал: "Конечно, вопрос в качестве… Но и в количестве тоже".
Точные ТТХ "Калибров" на вооружении ВС РФ (ракеты 3М-14 и 3М-54) неизвестны, как и максимальная дальность полета дальнобойного варианта (ориентировочно ~2500 км). На флоте оккупантов – с 2019-го. Кроме РФ, стоит (с экспортными ограничениями ТТХ) на вооружении Китая, Индии, Алжира, Вьетнама и, возможно, Ирана.
- Ночью 1 сентября оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами "Калибр" по Винницкой области.
- Глава Офиса президента сообщил, что в ударных дронах оккупантов "Ланцет" содержится около 20 иностранных микросхем.
- По его словам, в российских ракетах Х-101 используется около 30 иностранных микросхем.
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