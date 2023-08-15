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Офис президента: В российских ударных дронах "Ланцет" – около 20 иностранных микросхем

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2023, 19:10
Офис президента: В российских ударных дронах
Дрон-камикадзе "Ланцет" (Скриншот видео)

В ударных дронах "Ланцет", которые Россия активно использует в войне против Украины, содержится около 20 иностранных микросхем. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Как отметил Ермак, беспилотники "Ланцет" компании Zala Aero – в числе основных боевых единиц, которые Россия использует именно на фронте против украинской бронетехники, систем ПВО, РЛС.

"Украинские специалисты давно исследуют эти БПЛА, делают содержательные файлы, которыми мы делимся с партнерами. Разведка проводит исследования российских методов обхода санкций – это мы также передаем партнерам. Реагируем максимально быстро", – сообщил глава ОП.

Он напомнил, что Украина ввела санкции против владельца и конструктора Zala Aero Александра Захарова.

Против ООО ЦСТ – основного юридического лица Zala Aero – введены украинские, европейские, американские и австралийские ограничения.

"Нам известно, что БПЛА "Ланцет" содержит не менее 19 иностранных электронных компонентов, в частности западных. Немало есть и у БПЛА "Орлан", – добавил Ермак.

Он рассказал, что группа Макфола-Ермака в ближайшее время представит документ с конкретными санкционными предложениями, чтобы исключить поступление микроэлектроники, станков и другого оборудования, необходимого для производства БПЛА, а также химикатов и других материалов.

"Кроме того, мы также работаем в направлении российских РЭС и РЛС, производство которых зависит от иностранных компонентов", – написал Ермак.

  • По информации группы Макфола-Ермака, большинство юридических и физических лиц, причастных к производству российских дронов-камикадзе "Ланцет", не находятся под санкциями.

Читайте также: Ночная атака России. В ракетах Х-101 есть около 30 иностранных микросхем – Офис президента

Наталья Медведева
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