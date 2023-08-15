Ночная атака России. В ракетах Х-101 есть около 30 иностранных микросхем – Офис президента
Во время ночной атаки 15 августа российские оккупанты в частности применяли ракеты Х-101. В этом вооружении используется около 30 иностранных микросхем, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Эти ракеты были изготовлены россиянами в этом году. В выпущенных в апреле Х-101 есть примерно 30 иностранных микросхем. Информация собирается, мы работаем с нашими партнерами, регулярно общаемся с ними", – написал он.
По словам Ермака, правительства партнеров Украины тоже работают с производителями и поставщиками микросхем.
Ограничения уже были введены, но необходимо ужесточать санкции, чтобы РФ не могла получать критические компоненты и производить ракеты, отметил глава ОП.
Он сообщил, что группа Макфола-Ермака дает соответствующие предложения.
- По информации группы Макфола-Ермака, большинство юридических и физических лиц, причастных к производству российских дронов-камикадзе "Ланцет", не находятся под санкциями.
- В ночь на 15 августа россияне нанесли комбинированный массированный удар по Украине: в Днепре поврежден промышленный объект и ранены два человека, в Луцке — работали силы ПВО, но есть попадание по одному из промышленных предприятий. Пока известно о трех погибших.
- В Луцке спасатели извлекли одного пострадавшего и тела трех погибших сотрудников из-под завалов предприятия. Оккупанты изуродовали важный спортивный объект в Днепре – спорткомплекс "Метеор".
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