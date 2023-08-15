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Россияне изувечили важный спортивный объект в Днепре – спорткомплекс Метеор: фото

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2023, 08:58
Россияне изувечили важный спортивный объект в Днепре – спорткомплекс Метеор: фото - Фото
Последствия атаки России на спорткомплекс Метеор в Днепре (Фото: Сергей Лысак)

В ночь на 15 августа Россия изувечила важный спортивный объект в Днепре – спорткомплекс "Метеор". Об этом сообщил глава местной ОВА Сергей Лысак.

"Здесь принимали всеукраинские соревнования. Занимались дети. Сегодня, кроме предприятия, российские ракеты изуродовали и его. Там вылетели окна, разбитый фасад и внутренняя стена", – написал Лысак.

Фото: Сергій Лисак

Кроме того, ранения из-за попадания российских ракет в промышленный объект в Днепре получили два человека: 59-летняя женщина и 70-летний мужчина. Первая будет лечиться дома, вторая – госпитализирована.

Фото: Сергій Лисак
СПРАВКА. Спортивный комплекс "Метеор" – крупнейший центр спортивной и культурной жизни города Днепра, одна из основных спортивных баз в Украине, осуществляющая подготовку спортсменов международного класса. Является подразделением Южного машиностроительного завода, который с начала полномасштабного вторжения подвергался атакам россиян. "Метеор" имеет статус национальной базы олимпийской и паралимпийской подготовки. Стадион на базе этого спорткомплекса может принимать соревнования всеукраинского и международного уровней.
  • Ночью 6 августа 2023 года Россия ударила ракетами Х-555 из Ту-95 по авиабазе на западе, взрывы были и под Черкассами.
  • В ночь на 15 августа россияне нанесли комбинированный массированный удар по Украине: в Днепре поврежден промышленный объект и ранены два человека, в Луцке – работали силы ПВО, но есть попадание по одному из промышленных предприятий. Пока известно о трех погибших.

Читайте также: РФ атаковала Украину "Калибрамы", Х-22, Х-101 и С-300 – 20 прилетов, ПВО сбила 16 ракет

Милана Головань
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