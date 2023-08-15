Россияне изувечили важный спортивный объект в Днепре – спорткомплекс Метеор: фото

В ночь на 15 августа Россия изувечила важный спортивный объект в Днепре – спорткомплекс "Метеор". Об этом сообщил глава местной ОВА Сергей Лысак.

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"Здесь принимали всеукраинские соревнования. Занимались дети. Сегодня, кроме предприятия, российские ракеты изуродовали и его. Там вылетели окна, разбитый фасад и внутренняя стена", – написал Лысак.

Кроме того, ранения из-за попадания российских ракет в промышленный объект в Днепре получили два человека: 59-летняя женщина и 70-летний мужчина. Первая будет лечиться дома, вторая – госпитализирована.

СПРАВКА. Спортивный комплекс "Метеор" – крупнейший центр спортивной и культурной жизни города Днепра, одна из основных спортивных баз в Украине, осуществляющая подготовку спортсменов международного класса. Является подразделением Южного машиностроительного завода, который с начала полномасштабного вторжения подвергался атакам россиян. "Метеор" имеет статус национальной базы олимпийской и паралимпийской подготовки. Стадион на базе этого спорткомплекса может принимать соревнования всеукраинского и международного уровней.

Ночью 6 августа 2023 года Россия ударила ракетами Х-555 из Ту-95 по авиабазе на западе, взрывы были и под Черкассами.

В ночь на 15 августа россияне нанесли комбинированный массированный удар по Украине: в Днепре поврежден промышленный объект и ранены два человека, в Луцке – работали силы ПВО, но есть попадание по одному из промышленных предприятий. Пока известно о трех погибших.

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