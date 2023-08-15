Ночью над Днепром сбили семь крылатых ракет Х-101/555, есть раненые
15.08.2023, 08:03
Российский бомбардировщик Ту-95 (Фото: ЕРА)
В ночь на 15 августа российские оккупанты нанесли по Украине комбинированный массированный удар ракетами, запущенными бомбардировщиками Ту-95 из Каспия, семь крылатых ракет Х-101/555 сбили в небе над Днепропетровской областью. Об этом сообщили представители местных властей.
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По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, ранения из-за попадания российских ракет в промышленный объект в Днепре получили два человека: 59-летняя женщина и 70-летний мужчина. Первая будет лечиться дома, второй – госпитализирован.
Пожар в 800 квадратных метров, произошедший в результате "прилета", потушили.
- Ночью 6 августа 2023 года Россия ударила ракетами Х-555 с Ту-95 авиабазой на западе, взрывы были и под Черкассами.
- В ночь на 15 августа россияне нанесли ракетный удар по жилому дому во Львове.
- В Луцке есть попадание в промышленный объект, предварительно есть пострадавшие.
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