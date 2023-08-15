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Ночью над Днепром сбили семь крылатых ракет Х-101/555, есть раненые

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2023, 08:03
Ночью над Днепром сбили семь крылатых ракет Х-101/555, есть раненые - Фото
Российский бомбардировщик Ту-95 (Фото: ЕРА)

В ночь на 15 августа российские оккупанты нанесли по Украине комбинированный массированный удар ракетами, запущенными бомбардировщиками Ту-95 из Каспия, семь крылатых ракет Х-101/555 сбили в небе над Днепропетровской областью. Об этом сообщили представители местных властей.

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, ранения из-за попадания российских ракет в промышленный объект в Днепре получили два человека: 59-летняя женщина и 70-летний мужчина. Первая будет лечиться дома, второй – госпитализирован.

Пожар в 800 квадратных метров, произошедший в результате "прилета", потушили.

  • Ночью 6 августа 2023 года Россия ударила ракетами Х-555 с Ту-95 авиабазой на западе, взрывы были и под Черкассами.
  • В ночь на 15 августа россияне нанесли ракетный удар по жилому дому во Львове.
  • В Луцке есть попадание в промышленный объект, предварительно есть пострадавшие.

Читайте также: Удары РФ по Днепру, Львову и Луцку. Прилеты на предприятия и дома пострадали: фото

Милана Головань
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