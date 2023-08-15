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Вночі над Дніпром збили сім крилатих ракет Х-101/555, є поранені

Этот материал также доступен на русском
15.08.2023, 08:03
Вночі над Дніпром збили сім крилатих ракет Х-101/555, є поранені - Фото
Російський бомбардувальник Ту-95 (Фото: ЕРА)

У ніч проти 15 серпня російські окупанти завдали по Україні комбінованого масованого удару ракетами, запущеними бомбардувальниками Ту-95 з Каспію, сім крилатих ракет Х-101/555 збили у небі над Дніпропетровщиною. Про це повідомили представники місцевої влади.

За словами глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, поранення через влучання російських ракет у промисловий об'єкт у Дніпрі дістали дві людини: 59-річна жінка та 70-річний чоловік. Перша лікуватиметься вдома, другий – госпіталізований.

Пожежу у 800 квадратних метрів, що сталася внаслідок "прильоту", загасили.

  • Вночі 6 серпня 2023 року Росія вдарила ракетами Х-555 з Ту-95 по авіабазі на заході, вибухи були й під Черкасами.
  • В ніч проти 15 серпня росіяни завдали ракетного удару по житловому будинку у Львові. 
  • У Луцьку є влучання у промисловий об'єкт, попередньо є постраждалі.

Читайте також: Удари РФ по Дніпру, Львову та Луцьку. Прильоти на підприємства та в будинки, є постраждалі: фото

Мілана Головань
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війнаДніпроракетаМикола ЛукашукХ-101Х-555сергій лисак
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