Вночі над Дніпром збили сім крилатих ракет Х-101/555, є поранені

У ніч проти 15 серпня російські окупанти завдали по Україні комбінованого масованого удару ракетами, запущеними бомбардувальниками Ту-95 з Каспію, сім крилатих ракет Х-101/555 збили у небі над Дніпропетровщиною. Про це повідомили представники місцевої влади.

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За словами глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, поранення через влучання російських ракет у промисловий об'єкт у Дніпрі дістали дві людини: 59-річна жінка та 70-річний чоловік. Перша лікуватиметься вдома, другий – госпіталізований.

Пожежу у 800 квадратних метрів, що сталася внаслідок "прильоту", загасили.

Вночі 6 серпня 2023 року Росія вдарила ракетами Х-555 з Ту-95 по авіабазі на заході, вибухи були й під Черкасами.

В ніч проти 15 серпня росіяни завдали ракетного удару по житловому будинку у Львові.

У Луцьку є влучання у промисловий об'єкт, попередньо є постраждалі.

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