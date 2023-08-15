Росіяни понівечили важливий спортивний об'єкт у Дніпрі – спорткомплекс Метеор: фото

В ніч проти 15 серпня Росія понівечила важливий спортивний об'єкт у Дніпрі – спорткомплекс "Метеор". Про це повідомив глава місцевої ОВА Сергій Лисак.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Тут приймали всеукраїнські змагання. Займалися діти. Сьогодні, окрім підприємства, російські ракети понівечили і його. Там вилетіли вікна, побитий фасад та внутрішня стіна", – написав Лисак.

Крім того, поранення через влучання російських ракет у промисловий об'єкт у Дніпрі дістали дві людини: 59-річна жінка та 70-річний чоловік. Перша лікуватиметься вдома, другий – госпіталізований.

ДОВІДКА. Спортивний комплекс "Метеор" - це найбільший центр спортивного та культурного життя міста Дніпра, одна з основних спортивних баз в Україні, що здійснює підготовку спортсменів міжнародного класу. Є підрозділом Південного машинобудівного заводу, який з початку повномасштабного вторгнення зазнавав атак росіян. "Метеор" має статус Національної бази олімпійської та паралімпійської підготовки. Стадіон на базі цього спорткомплексу має можливість приймати змагання всеукраїнського та міжнародного рівнів.

Вночі 6 серпня 2023 року Росія вдарила ракетами Х-555 з Ту-95 по авіабазі на заході, вибухи були й під Черкасами.

В ніч проти 15 серпня росіяни завдали комбінованого масованого удару по Україні: у Дніпрі пошкоджено промисловий об'єкт та поранено двох людей, у Луцьку - працювали сили ППО, але є влучання по одному з промислових підприємств. Наразі відомо про трьох загиблих.

Читайте також: РФ атакувала Україну "Калібрами", Х-22, Х-101 та С-300 — 20 прильотів, ППО збила 16 ракет

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.