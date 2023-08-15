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РФ атаковала Славянск. Предварительно, били с С-300, пострадал керамический завод – фото

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2023, 12:33
РФ атаковала Славянск. Предварительно, били с С-300, пострадал керамический завод – фото - Фото
Фото: Вадим Лях

Утром 15 августа российские оккупанты произвели обстрел Славянска Донецкой области. Предварительно, обстрел велся ракетами С-300, сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

Взрывы в Славянске раздались утром около 4:00.

По предварительным данным, оккупанты нанесли удар ракетами из зенитно-ракетного комплекса С-300, сообщил глава ГВА.

В результате атаки пострадал завод "Зевс Керамика".

Жертв нет, сообщил Лях.

Также он добавляет фотографии с разрушениями завода.

Фото: Вадим Лях

Фото: Вадим Лях
  • 5 мая российские захватчики атаковали ракетами Славянск и Краматорск Донецкой области, тогда две ракеты С-300 попали в здание завода "Зевс Керамика".
  • В ночь на 15 августа россияне нанесли комбинированный массированный удар по Украине: в Днепре поврежден промышленный объект и ранены два человека, в Луцке – работали силы ПВО, но есть попадание по одному из промышленных предприятий. Пока известно о трех погибших.
  • Оккупанты изувечили важный спортивный объект в Днепре – спорткомплекс "Метеор".

Смотрите также: Херсон. Ночью оккупанты попали в жилые кварталы, есть пострадавшие и разрушения – видео

Артём Джерипа
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ДонбассС-300славянскзевс керамика
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