РФ атаковала Славянск. Предварительно, били с С-300, пострадал керамический завод – фото
15.08.2023, 12:33
Фото: Вадим Лях
Утром 15 августа российские оккупанты произвели обстрел Славянска Донецкой области. Предварительно, обстрел велся ракетами С-300, сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.
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Взрывы в Славянске раздались утром около 4:00.
По предварительным данным, оккупанты нанесли удар ракетами из зенитно-ракетного комплекса С-300, сообщил глава ГВА.
В результате атаки пострадал завод "Зевс Керамика".
Жертв нет, сообщил Лях.
Также он добавляет фотографии с разрушениями завода.
- 5 мая российские захватчики атаковали ракетами Славянск и Краматорск Донецкой области, тогда две ракеты С-300 попали в здание завода "Зевс Керамика".
- В ночь на 15 августа россияне нанесли комбинированный массированный удар по Украине: в Днепре поврежден промышленный объект и ранены два человека, в Луцке – работали силы ПВО, но есть попадание по одному из промышленных предприятий. Пока известно о трех погибших.
- Оккупанты изувечили важный спортивный объект в Днепре – спорткомплекс "Метеор".
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