UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Херсон. Ночью оккупанты попали в жилые кварталы, есть пострадавшие и разрушения – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2023, 11:33
Видео: Александр Прокудин
"Через Европу пойдем". Журналистка разговорила вагнеровца в Беларуси на сайте знакомств
"Через Европу пойдем". Журналистка разговорила вагнеровца в Беларуси на сайте знакомств
Крымский мост частично обрушен снова. Оккупанты говорят о подрыве аквадронов – видео, фото
Крымский мост частично обрушен снова. Оккупанты говорят о подрыве аквадронов – видео, фото

Ночью против 14 августа российские оккупанты нанесли удары по жилым кварталам в центре Херсона, есть пострадавшие и разрушения. Видео с последствиями атаки опубликовал глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Около 2:00 захватчики совершили очередную атаку.

Двое мужчин 48 и 44 лет получили тяжелые ранения, 85-летняя женщина – травмы средней тяжести.

Пострадавших госпитализировали, сообщил глава ОВА.

На видео показаны гражданские дома, потерпевшие разрушения из-за российской атаки.

На кадрах видны разбитые стены и фасады, обломки на улицах.

Зафиксировано разрушение жилых домов, аптеки и государственного учреждения.

  • Ночью 7 августа Россия нанесла удары по центральной части Херсона. Это привело к пожарам и жертвам.
  • Утром 13 августа в результате российских обстрелов на юге Херсонской области погибли семь человек, в том числе семья с двумя детьми. Младшему ребенку не было и месяца от рождения.
  • Начальник Херсонской МВА сообщил, что в результате российского удара повреждена высоковольтная линия электропередачи.

Читайте также: ВСУ успешно выполнили определенные задачи на левом берегу Днепра – Маляр

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрелвойнаХерсонатака
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 