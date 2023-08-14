Ночью против 14 августа российские оккупанты нанесли удары по жилым кварталам в центре Херсона, есть пострадавшие и разрушения. Видео с последствиями атаки опубликовал глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
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Около 2:00 захватчики совершили очередную атаку.
Двое мужчин 48 и 44 лет получили тяжелые ранения, 85-летняя женщина – травмы средней тяжести.
Пострадавших госпитализировали, сообщил глава ОВА.
На видео показаны гражданские дома, потерпевшие разрушения из-за российской атаки.
На кадрах видны разбитые стены и фасады, обломки на улицах.
Зафиксировано разрушение жилых домов, аптеки и государственного учреждения.
- Ночью 7 августа Россия нанесла удары по центральной части Херсона. Это привело к пожарам и жертвам.
- Утром 13 августа в результате российских обстрелов на юге Херсонской области погибли семь человек, в том числе семья с двумя детьми. Младшему ребенку не было и месяца от рождения.
- Начальник Херсонской МВА сообщил, что в результате российского удара повреждена высоковольтная линия электропередачи.
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