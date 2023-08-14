Вночі проти 14 серпня російські окупанти завдали ударів по житлових кварталах у середмісті Херсона, є постраждалі та руйнування. Відео з наслідками атаки опублікував глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Близько 2:00 загарбники вчинили чергову атаку.

Двоє чоловіків 48 та 44 років отримали важкі поранення, 85-річна жінка – травми середньої тяжкості.

Потерпілих ушпиталили, повідомив глава ОВА.

На відео показано цивільні будинки, які зазнали руйнувань через російську атаку.

На кадрах видно потрощені стіни та фасади, уламки на вулицях.

Зафіксовано руйнування житлових будинків, аптеки та державної установи.

Уночі 7 серпня Росія завдала ударів по центральній частині Херсона. Це спричинило пожежі та жертви.

Вранці 13 серпня внаслідок російського обстрілу на півдні Херсонської області загинули семеро людей, зокрема сім'я з двома дітьми. Найменшій дитині не було й місяця від народження.

Начальник Херсонської МВА повідомив, що внаслідок російського удару пошкоджена високовольтна лінія електропередачі.

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