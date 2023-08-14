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Херсон. Вночі окупанти поцілили у житлові квартали, є постраждалі та руйнування – відео видео

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14.08.2023, 11:33
Відео: Олександр Прокудін
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Вночі проти 14 серпня російські окупанти завдали ударів по житлових кварталах у середмісті Херсона, є постраждалі та руйнування. Відео з наслідками атаки опублікував глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Близько 2:00 загарбники вчинили чергову атаку.

Двоє чоловіків 48 та 44 років отримали важкі поранення, 85-річна жінка – травми середньої тяжкості.

Потерпілих ушпиталили, повідомив глава ОВА.

На відео показано цивільні будинки, які зазнали руйнувань через російську атаку.

На кадрах видно потрощені стіни та фасади, уламки на вулицях.

Зафіксовано руйнування житлових будинків, аптеки та державної установи.

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Артем Джеріпа
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