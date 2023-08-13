Херсон потрапив під російський обстріл, є поранені. Частина міста залишилась без світла

Російські війська у неділю обстріляли Херсон, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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"Внаслідок ворожого обстрілу міста Херсон відомо про трьох поранених цивільних. Також ворог здійснив два скиди з дрона по території Бериславської лікарні", – йдеться у Telegram-каналі Єрмака.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко заявив, що внаслідок російського удару пошкоджена високовольтна лінія електропередачі.

Деякі райони міста, включно з центром, залишились без світла. Електроенергії не буде, поки енергетики не перепід'єднають резервну лінію для ремонту основної.

Вранці 13 серпня внаслідок російського обстрілу на півдні Херсонської області загинули семеро людей, в тому числі сім'я з двома дітьми. Найменшій дитині не було й місяця від народження.

Уночі 7 серпня Росія завдала ударів по центральній частині Херсона вночі проти 7 серпня. Це спричинило пожежі та жертви.

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