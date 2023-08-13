RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Херсон потрапив під російський обстріл, є поранені. Частина міста залишилась без світла

Этот материал также доступен на русском
13.08.2023, 13:57
Херсон потрапив під російський обстріл, є поранені. Частина міста залишилась без світла - Фото
Фото: EPA

Російські війська у неділю обстріляли Херсон, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Внаслідок ворожого обстрілу міста Херсон відомо про трьох поранених цивільних. Також ворог здійснив два скиди з дрона по території Бериславської лікарні", – йдеться у Telegram-каналі Єрмака.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко заявив, що внаслідок російського удару пошкоджена високовольтна лінія електропередачі.

Деякі райони міста, включно з центром, залишились без світла. Електроенергії не буде, поки енергетики не перепід'єднають резервну лінію для ремонту основної.

Андрій Водяний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
херсонвійнаобстріл
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 