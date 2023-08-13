UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Херсон попал под российский обстрел, есть раненые. Часть города осталась без света

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2023, 13:57
Херсон попал под российский обстрел, есть раненые. Часть города осталась без света - Фото
Фото: EPA

Российские войска в воскресенье обстреляли Херсон, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"В результате вражеского обстрела города Херсон известно о трех раненых гражданских. Также враг совершил два сброса с дрона по территории Бериславской больницы", – говорится в Telegram-канале Ермака.

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко заявил, что в результате российского удара повреждена высоковольтная линия электропередачи.

Некоторые районы города, включая центр, остались без света. Электроэнергии не будет, пока энергетики не переподключат резервную линию для ремонта основной.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Херсонвойнаобстрел
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 