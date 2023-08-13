Херсон попал под российский обстрел, есть раненые. Часть города осталась без света
13.08.2023, 13:57
Фото: EPA
Российские войска в воскресенье обстреляли Херсон, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
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"В результате вражеского обстрела города Херсон известно о трех раненых гражданских. Также враг совершил два сброса с дрона по территории Бериславской больницы", – говорится в Telegram-канале Ермака.
Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко заявил, что в результате российского удара повреждена высоковольтная линия электропередачи.
Некоторые районы города, включая центр, остались без света. Электроэнергии не будет, пока энергетики не переподключат резервную линию для ремонта основной.
- Утром 13 августа в результате российских обстрелов на юге Херсонской области погибли семь человек, в том числе семья с двумя детьми. Младшему ребенку не было и месяца от роду.
- Ночью 7 августа Россия нанесла удары по центральной части Херсона в ночь на 7 августа. Это привело к пожарам и жертвам.
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