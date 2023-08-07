Ночью Россия атаковала центр Херсона: пожар, есть погибшая и раненые – фото

Страна-террорист РФ нанесла удары по центральной части Херсона в ночь на 7 августа. Это привело к пожарам, есть погибшие и пострадавшие, сообщает глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

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Приблизительно в 00:50 захватчики обстреляли жилой дом. В больницу был доставлен один маломобильный человек, у восьми жителей диагностировали ситуационно-невротическую реакцию.

Удар вызвал пожар. Во время гашения пламени пострадали два спасателя, их доставили в медучреждение с общим перегревом тела.

Российские обстрелы продолжились через пол часа.

В результате попадания артснаряда в дом погибла 59-летняя женщина, 60-летний мужчина получил контузию.

МВД добавляет, что это попадание было именно в частный дом.

Около 3:15 оккупанты снова атаковали многоквартирный дом. Ранена 93-летняя женщина, ее госпитализировали с минно-взрывной травмой и контузией.

Офис генерального прокурора сообщает о минимум семи травмированных горожанах.

По данным МВД, в результате российской атаки произошло возгорание фасада девятиэтажки с первого по пятый этаж на площади 350 кв. м.

ГСЧС спасли на месте два человека, еще семь эвакуированы.

Спасатели полностью ликвидировали пожар.

Ведомство добавляет фото с места атаки.

3 августа российские захватчики били по Херсону: атаковали жилые кварталы и социальную инфраструктуру, попали в торговый центр и медучреждение.

Утром того же дня оккупанты обстреляли храм в Херсоне, попали в троллейбус, который вез людей.

31 июля российские захватчики обстреливали Херсонскую область. По состоянию на 18:00 было известно о 17 раненых и троих погибших только в Херсоне, еще один человек погиб в области.

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