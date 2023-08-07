RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Вночі Росія атакувала центр Херсона: пожежа, є загибла та поранені – фото

Этот материал также доступен на русском
07.08.2023, 09:33
Вночі Росія атакувала центр Херсона: пожежа, є загибла та поранені – фото - Фото
Фото: Офіс генерального прокурора

Країна-терорист РФ завдала ударів по центральній частині Херсона вночі проти 7 серпня. Це спричинило пожежі, є загибла та постраждалі, повідомляє глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Близько 00:50 загарбники обстріляли житловий будинок. До лікарні ушпиталили одну маломобільну особу, у вісьмох жителів діагностували ситуаційно-невротичну реакцію.

Удар спричинив пожежу. Під час гасіння полум'я постраждали двоє рятувальників, їх доправили до медзакладу з загальним перегріванням тіла.

Російській обстріл продовжився через пів години.

Унаслідок влучання артснаряда в оселю загинула 59-річна жінка, 60-річний чоловік отримав контузію.

МВС додає, що це влучання було саме в приватну оселю.

Близько 3:15 окупанти знову атакували багатоквартирний будинок. Поранено 93-річну жінку, її ушпиталили з мінно-вибуховою травмою та контузією.

Офіс генерального прокурора повідомляє про щонайменше сім травмованих містян.

За даними МВС, унаслідок російської атаки сталося загоряння фасаду дев'ятиповерхівки з першого по п'ятий поверх на площі 350 кв. м.

ДСНС врятували на місці двох осіб, ще сімох евакуйовано.

Рятувальники повністю ліквідували пожежу.

Відомство додає фото з місця атаки.

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

  • Упродовж 3 серпня російські загарбники били по Херсону: атакували житлові квартали та соціальну інфраструктуру, поцілили у торговельний центр та медзаклад.
  • Вранці того ж дня окупанти обстріляли храм у Херсоні, влучили у тролейбус, який віз людей.
  • 31 липня російські загарбники обстрілювали Херсонщину. Станом на 18:00 було відомо про 17 поранених і трьох загиблих тільки в Херсоні, ще одна людина загинула в області.

Читайте також: Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову, попередньо С-300 – ОВА

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаатакахерсонтеракт
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 