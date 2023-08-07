Вночі Росія атакувала центр Херсона: пожежа, є загибла та поранені – фото

Країна-терорист РФ завдала ударів по центральній частині Херсона вночі проти 7 серпня. Це спричинило пожежі, є загибла та постраждалі, повідомляє глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Близько 00:50 загарбники обстріляли житловий будинок. До лікарні ушпиталили одну маломобільну особу, у вісьмох жителів діагностували ситуаційно-невротичну реакцію.

Удар спричинив пожежу. Під час гасіння полум'я постраждали двоє рятувальників, їх доправили до медзакладу з загальним перегріванням тіла.

Російській обстріл продовжився через пів години.

Унаслідок влучання артснаряда в оселю загинула 59-річна жінка, 60-річний чоловік отримав контузію.

МВС додає, що це влучання було саме в приватну оселю.

Близько 3:15 окупанти знову атакували багатоквартирний будинок. Поранено 93-річну жінку, її ушпиталили з мінно-вибуховою травмою та контузією.

Офіс генерального прокурора повідомляє про щонайменше сім травмованих містян.

За даними МВС, унаслідок російської атаки сталося загоряння фасаду дев'ятиповерхівки з першого по п'ятий поверх на площі 350 кв. м.

ДСНС врятували на місці двох осіб, ще сімох евакуйовано.

Рятувальники повністю ліквідували пожежу.

Відомство додає фото з місця атаки.

Упродовж 3 серпня російські загарбники били по Херсону: атакували житлові квартали та соціальну інфраструктуру, поцілили у торговельний центр та медзаклад.

Вранці того ж дня окупанти обстріляли храм у Херсоні, влучили у тролейбус, який віз людей.

31 липня російські загарбники обстрілювали Херсонщину. Станом на 18:00 було відомо про 17 поранених і трьох загиблих тільки в Херсоні, ще одна людина загинула в області.

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