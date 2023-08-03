Росія вдарила по церкві та тролейбусу у Херсоні, потім по рятувальниках, є поранені – фото
Зранку, 3 серпня, російські окупанти обстріляли церкву в Херсоні, влучили по тролейбусу, який віз людей. Трьох людей поранено. Потім росіяни вдарили по рятувальниках, які гасили пожежу – поранені четверо. Про це повідомили голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та ДСНС.
"Зранку російська армія обстріляла церкву у середмісті Херсона. Поранено трьох пасажирів тролейбуса, що їхав повз собор у момент російського удару. Каретою "швидкої" їх шпиталізували", – написав Прокудін.
За його інформацією, 39-річній жінці та 53-річному чоловіку надається медична допомога. Тяжкі поранення грудної клітки та закриту черепно-мозкову травму отримав 74-річний чоловік, лікарі борються за його життя.
У ДСНС додали, що під час гасіння пожежі, спричиненої обстрілом у Свято-Катериненському соборі, відбувся повторний обстріл.
Постраждали четверо співробітників ДСНС. Всі вони госпіталізовані, їм надається необхідна допомога. Пошкоджена спецтехніка.
- 1 серпня 2023 року ракетна система HIMARS вдарила по російських загарбниках на острові Джарилгач у тимчасово окупованій Херсонській області.
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