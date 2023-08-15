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Росіяни атакували Слов'янськ. Попередньо, били з С-300, постраждав керамічний завод – фото

Этот материал также доступен на русском
15.08.2023, 12:33
Росіяни атакували Слов'янськ. Попередньо, били з С-300, постраждав керамічний завод – фото - Фото
Фото: Вадим Лях

Вранці 15 серпня російські окупанти здійснили обстріл Слов'янська Донецької області. Попередньо, обстріл вівся ракетами С-300, повідомив очільник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Вибухи у Слов'янську пролунали вранці близько 4:00.

За попередніми даними, окупанти завдали удару ракетами з зенітно-ракетного комплексу С-300, повідомив глава МВА.

Унаслідок атаки постраждав завод "Зевс Кераміка".

Жертв немає, повідомив Лях.

Також він додає фото із руйнуваннями заводу.

Фото: Вадим Лях

Фото: Вадим Лях
  • 5 травня російські загарбники атакували ракетами Слов’янськ і Краматорськ Донецької області, тоді дві ракети С-300 поцілили у будівлю заводу "Зевс Кераміка".
  • В ніч проти 15 серпня росіяни завдали комбінованого масованого удару по Україні: у Дніпрі пошкоджено промисловий об'єкт та поранено двох людей, у Луцьку — працювали сили ППО, але є влучання по одному з промислових підприємств. Наразі відомо про трьох загиблих.
  • Окупанти понівечили важливий спортивний об'єкт у Дніпрі – спорткомплекс "Метеор".

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Артем Джеріпа
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ДонбасС-300слов'янськзевс кераміка
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