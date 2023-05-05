Россия атаковала ракетами Славянск и Краматорск – фото
Сегодня, 5 мая, во время масштабной воздушной тревоги российские оккупанты атаковали ракетами Славянск и Краматорск Донецкой области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.
Кириленко сообщил, что россияне бьют по промышленным предприятиям. В Славянске две ракеты С-300 попали в здание завода "Зевс Керамика", в Краматорске повреждено админздание Новокраматорского машиностроительного завода (НКМЗ).
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Глава ОВА также подчеркнул, что все ценное оборудование было своевременно эвакуировано с предприятий.
Воздушная тревога была объявлена по всей стране, кроме западных регионов. По состоянию на 18:05 в центральной части тревога уже отменена.
По состоянию на 18:20 тревога отменена по всей стране, кроме временно оккупированного Крыма и Луганской области.
- Ночью 4 мая в Киевской и Одесской областях, а также в Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы.
- По данным КМВА, оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе и ракетами. Полиция показала фото обломков.
- Над Одессой сбили 12 из 15 "шахедов". Всего ночью 4 мая ПВО сбило 18 "шахедов" из 24 запущенных.
- Авиация РФ в ночь на 4 мая бомбила Черниговскую и Сумскую области, есть погибшие и раненые.
- Той же ночью Россия ударила ракетами по Краматорску. Повреждены дома, детсад, колледж: смотрите видео.
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