Россия атаковала ракетами Славянск и Краматорск – фото

Сегодня, 5 мая, во время масштабной воздушной тревоги российские оккупанты атаковали ракетами Славянск и Краматорск Донецкой области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Кириленко сообщил, что россияне бьют по промышленным предприятиям. В Славянске две ракеты С-300 попали в здание завода "Зевс Керамика", в Краматорске повреждено админздание Новокраматорского машиностроительного завода (НКМЗ).

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Глава ОВА также подчеркнул, что все ценное оборудование было своевременно эвакуировано с предприятий.

Воздушная тревога была объявлена по всей стране, кроме западных регионов. По состоянию на 18:05 в центральной части тревога уже отменена.

По состоянию на 18:20 тревога отменена по всей стране, кроме временно оккупированного Крыма и Луганской области.

Читайте также: Defence Express пишет, что ПВО сбила "Кинжал". ВСУ опровергли и отказались комментировать

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.