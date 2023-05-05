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Россия атаковала ракетами Славянск и Краматорск – фото

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2023, 18:10
Россия атаковала ракетами Славянск и Краматорск – фото - Фото
Фото - Facebook Кириленка

Сегодня, 5 мая, во время масштабной воздушной тревоги российские оккупанты атаковали ракетами Славянск и Краматорск Донецкой области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

Кириленко сообщил, что россияне бьют по промышленным предприятиям. В Славянске две ракеты С-300 попали в здание завода "Зевс Керамика", в Краматорске повреждено админздание Новокраматорского машиностроительного завода (НКМЗ).

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Глава ОВА также подчеркнул, что все ценное оборудование было своевременно эвакуировано с предприятий.

Россия атаковала ракетами Славянск и Краматорск – фото

Россия атаковала ракетами Славянск и Краматорск – фото

Россия атаковала ракетами Славянск и Краматорск – фото

Россия атаковала ракетами Славянск и Краматорск – фото

Россия атаковала ракетами Славянск и Краматорск – фото

Воздушная тревога была объявлена по всей стране, кроме западных регионов. По состоянию на 18:05 в центральной части тревога уже отменена.

Россия атаковала ракетами Славянск и Краматорск – фото

Россия атаковала ракетами Славянск и Краматорск – фото


По состоянию на 18:20 тревога отменена по всей стране, кроме временно оккупированного Крыма и Луганской области.

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Оксана Житнюк
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