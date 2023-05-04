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Россия ночью ударила ракетами по Краматорску. Повреждены дома, детсад, колледж – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 12:56
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Ночью 4 мая Россия обстреляла ракетами Краматорск. Об этом говорится в сообщении горсовета и сюжете телеканала Freedom.

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Как отмечается, в результате российского ракетного обстрела в Краматорске повреждены 15 частных домов, детский сад, колледж и административное здание.

В городе перебиты линия электропередач и водопровод.

Люди не пострадали.

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Наталія Медведєва
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