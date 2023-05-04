Ночью 4 мая Россия обстреляла ракетами Краматорск. Об этом говорится в сообщении горсовета и сюжете телеканала Freedom.
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Как отмечается, в результате российского ракетного обстрела в Краматорске повреждены 15 частных домов, детский сад, колледж и административное здание.
В городе перебиты линия электропередач и водопровод.
Люди не пострадали.
- Ночью 4 мая в Киевской и Одесской областях, а также в Запорожье во время воздушной тревоги прогремели взрывы.
- По данным КГВА, оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе и ракетами, вероятно, баллистическими – все они сбиты. Полиция показала фото обломков.
- Над Одессой сбили 12 из 15 "шахедов".
- В целом ночью 4 мая ПВО сбила 18 "шахедов" из 24 запущенных.
- Авиация РФ ночью бомбила Черниговскую и Сумскую области, есть погибшая и раненые.
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