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МВД показало обломки, найденные в Киеве после ночной атаки дронами "и ракетами" – фото

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 10:34
МВД показало обломки, найденные в Киеве после ночной атаки дронами
Обломки российских боеприпасов в Киеве (Фото: МВД)

Министерство внутренних дел показало фото обломков, которые были обнаружены на улицах Киева после ночной атаки дронами и, как указывают в ведомстве, "ракетами". Фото опубликованы в Telegram МВД.

"Оккупанты предприняли очередную неудачную попытку обстрелять Киев. Ночью и утром патрульные получали многочисленные сообщения о падении обломков", – говорится в сообщении.

Как отмечается, инспекторы обеспечили охрану места происшествия и вызвали на место следователей и взрывотехников.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что военные пока не могут подтвердить удар баллистическими ракетами по Киеву, о чем ранее написала военная администрация столицы. 

МВД показало обломки, найденные в Киеве после ночной атаки дронами "и ракетами" – фото

МВД показало обломки, найденные в Киеве после ночной атаки дронами "и ракетами" – фото

МВД показало обломки, найденные в Киеве после ночной атаки дронами "и ракетами" – фото

МВД показало обломки, найденные в Киеве после ночной атаки дронами "и ракетами" – фото

МВД показало обломки, найденные в Киеве после ночной атаки дронами "и ракетами" – фото

Читайте также: ВСУ: Ночью взлетал МиГ-31К. Удар баллистическими ракетами по Киеву пока не подтверждаем

Наталія Медведєва
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война киев ракетный удар дрон
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