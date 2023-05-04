МВД показало обломки, найденные в Киеве после ночной атаки дронами "и ракетами" – фото
Министерство внутренних дел показало фото обломков, которые были обнаружены на улицах Киева после ночной атаки дронами и, как указывают в ведомстве, "ракетами". Фото опубликованы в Telegram МВД.
"Оккупанты предприняли очередную неудачную попытку обстрелять Киев. Ночью и утром патрульные получали многочисленные сообщения о падении обломков", – говорится в сообщении.
Как отмечается, инспекторы обеспечили охрану места происшествия и вызвали на место следователей и взрывотехников.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что военные пока не могут подтвердить удар баллистическими ракетами по Киеву, о чем ранее написала военная администрация столицы.
- Ночью 4 мая в Киевской и Одесской областях, а также в Запорожье во время воздушной тревоги прогремели взрывы.
- По данным КГВА, оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе и ракетами, вероятно, баллистическими – все они сбиты.
- Над Одессой сбили 12 из 15 "шахедов".
- В целом ночью 4 мая ПВО сбила 18 "шахедов" из 24 запущенных.
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