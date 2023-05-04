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Авиация РФ ночью бомбила Черниговскую и Сумскую области, есть погибшая и раненые — фото

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04.05.2023, 09:36
Авиация РФ ночью бомбила Черниговскую и Сумскую области, есть погибшая и раненые — фото - Фото
Истребители Су-35 (Фото: EPA)

Российская авиация бомбила Черниговскую и Сумскую области в ночь на 4 мая, есть погибшая и раненые. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Север".

Военные заявляют, что около 22:25 зафиксировано два взрыва, вероятно, управляемых авиационных бомб в направлении поселка Уралово — повреждены два частных дома, административное здание и образовательное учреждение.

Также в 23:10 зафиксирован прилет управляемой бомбы в районе Ивановки, повреждено пять зданий, погибла одна пожилая женщина, трое мужчин получили ранения. 

Ранее военная администрация Киева сообщила, что в результате ночной атаки на столицу в трех районах упало около 10 обломков сбитых целей российских оккупантов.

Читайте также: Ночная атака России на Украину. ПВО сбила 18 из 24 дронов-камикадзе – Воздушные силы 

Дмитро Гриниченко
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война черниговская область авиация сумская область ОК Север
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