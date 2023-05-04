Авиация РФ ночью бомбила Черниговскую и Сумскую области, есть погибшая и раненые — фото

Российская авиация бомбила Черниговскую и Сумскую области в ночь на 4 мая, есть погибшая и раненые. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Север".

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Военные заявляют, что около 22:25 зафиксировано два взрыва, вероятно, управляемых авиационных бомб в направлении поселка Уралово — повреждены два частных дома, административное здание и образовательное учреждение.

Также в 23:10 зафиксирован прилет управляемой бомбы в районе Ивановки, повреждено пять зданий, погибла одна пожилая женщина, трое мужчин получили ранения.

Ранее военная администрация Киева сообщила, что в результате ночной атаки на столицу в трех районах упало около 10 обломков сбитых целей российских оккупантов.

Ночью 4 мая в Киевской и Одесской областях, а также в Запорожье во время воздушной тревоги прогремели взрывы.

По данным КГВА, оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе и ракетами, вероятно, баллистическими – все они сбиты.

Над Одессой сбили 12 из 15 "шахедов".

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Дмитро Гриниченко

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