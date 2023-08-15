Нічна атака Росії. У ракетах Х-101 є близько 30 іноземних мікросхем – Офіс президента
Під час нічної атаки 15 серпня російські окупанти зокрема застосовували ракети Х-101. У цьому озброєнні використовується близько 30 іноземних мікросхем, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
"Ці ракети були виготовлені росіянами цього року. В Х-101, що були випущені у квітні, є приблизно 30 іноземних мікросхем. Інформація збирається, ми працюємо з нашими партнерами, регулярно комунікуємо з ними", – написав він.
За словами Єрмака, уряди партнерів України також працюють з виробниками й постачальниками мікросхем.
Обмеження вже були запроваджені, але необхідно посилювати санкції, щоб РФ не могла отримувати критичні компоненти та виготовляти ракети, зазначив глава ОП.
Він повідомив, що група Макфола-Єрмака надає відповідні пропозиції.
- За інформацією групи Макфола-Єрмака, більшість юридичних та фізичних осіб, причетних до виробництва російських дронів-камікадзе "Ланцет", не перебувають під санкціями.
- В ніч проти 15 серпня росіяни завдали комбінованого масованого удару по Україні: у Дніпрі пошкоджено промисловий об'єкт та поранено двох людей, у Луцьку – працювали сили ППО, але є влучання по одному з промислових підприємств. Наразі відомо про трьох загиблих.
- У Луцьку рятувальники дістали одного потерпілого та тіла трьох загиблих працівників з-під завалів підприємства. Окупанти понівечили важливий спортивний об'єкт у Дніпрі – спорткомплекс "Метеор".
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