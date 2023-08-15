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Нічна атака Росії. У ракетах Х-101 є близько 30 іноземних мікросхем – Офіс президента

Этот материал также доступен на русском
15.08.2023, 15:17
Нічна атака Росії. У ракетах Х-101 є близько 30 іноземних мікросхем – Офіс президента - Фото
Наслідки атаки Росії на спорткомплекс "Метеор" у Дніпрі (фото: Сергій Лисак)

Під час нічної атаки 15 серпня російські окупанти зокрема застосовували ракети Х-101. У цьому озброєнні використовується близько 30 іноземних мікросхем, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ці ракети були виготовлені росіянами цього року. В Х-101, що були випущені у квітні, є приблизно 30 іноземних мікросхем. Інформація збирається, ми працюємо з нашими партнерами, регулярно комунікуємо з ними", – написав він.

За словами Єрмака, уряди партнерів України також працюють з виробниками й постачальниками мікросхем.

Обмеження вже були запроваджені, але необхідно посилювати санкції, щоб РФ не могла отримувати критичні компоненти та виготовляти ракети, зазначив глава ОП.

Він повідомив, що група Макфола-Єрмака надає відповідні пропозиції.

  • За інформацією групи Макфола-Єрмака, більшість юридичних та фізичних осіб, причетних до виробництва російських дронів-камікадзе "Ланцет", не перебувають під санкціями.
  • В ніч проти 15 серпня росіяни завдали комбінованого масованого удару по Україні: у Дніпрі пошкоджено промисловий об'єкт та поранено двох людей, у Луцьку – працювали сили ППО, але є влучання по одному з промислових підприємств. Наразі відомо про трьох загиблих.
  •  У Луцьку рятувальники дістали одного потерпілого та тіла трьох загиблих працівників з-під завалів підприємства. Окупанти понівечили важливий спортивний об'єкт у Дніпрі – спорткомплекс "Метеор".

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Артем Джеріпа
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