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Росія виготовляє десятки "Калібрів" на місяць, це не дозволяє поновити запаси – ГУР

Этот материал также доступен на русском
06.09.2023, 14:20
Росія виготовляє десятки
Пуск ракети "Калібр" (Скриншот із відео)

Росія на місяць виготовляє десятки ракет "Калібр" та меншу кількість "Іскандерів", заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Таке виробництво не покриває витрати й не дозволяє відновити запаси, які були до вторгнення, розповів він в інтерв'ю Укрінформу.

"Щодо "Калібрів" – це десятки на місяць, "Іскандер" – менша кількість одиниць. Це достатньо обмежені можливості щодо виробництва, які не покривають витрати і не дозволяють відновити запаси, наявні до 24 лютого. За рахунок "сірого імпорту", контрабанди вони якісь моменти закривають, але повністю це не закриває потреби російського військово-промислового комплексу", – пояснив він.

За його словами, окупанти регулярно використовують нововироблені ракети, а всі дрони загарбників – із нових партій.

Проте переважно це не російські безпілотники, якщо говорити про Shahed: це великовузлова збірка іранських дронів із певними елементами, матеріалами, виробленими безпосередньо на території РФ, зауважив Юсов.

"Значною мірою російській ВПК зараз зорієнтований на розконсервацію і за можливості – модернізацію або відновлення старої радянської техніки. Можливості щодо глибокої модернізації виробництва нових озброєнь суттєво зменшилися через запровадження санкцій", – пояснив він.

Юсов зазначив, що у росіян "серйозні проблеми" із сучасною оптикою, електронікою, чипами й схемами, і на сьогодні немає однозначного джерела, яке б дало змогу окупантам розв'язати ці проблеми.

Окрім цього, загарбники шукають снаряди для ракетних систем залпового вогню, артилерії, хоча це не високотехнологічна і сучасна зброя, що свідчить про певну кризу потужностей ВПК Росії, зауважив він.

"Назовні режим Путіна намагається довести, що вони можуть роками продовжувати війну проти України, але насправді ця інформація перебільшена з метою пропаганди. Уже на території Російської Федерації путінський режим намагається підтримувати такий вигляд, начебто нічого не відбувається, триває спокійне життя, а війна десь далеко", – сказав представник ГУР.

За його словами, росіяни не готують своє суспільство до повноцінної мобілізації, а навіть якби така мобілізація зараз відбулась, окупанти бояться наслідків та суспільних настроїв, також мають проблеми із забезпеченням.

"Уявімо собі нову хвилю масової мобілізації у Росії. Одразу з‘являться питання навчання, озброєння, амуніції. За всіма цими напрямами у ворога є певні проблеми", – повідомив Юсов.

Проте він зауважив, що РФ не можна недооцінювати, оскільки у росіян залишається "величезний" мобілізаційний потенціал: "Звісно, питання в якості… Але і в кількості також".

ДОВІДКА. "Калібр" – російська крилата ракета в кількох модифікаціях: протикорабельній, протичовновій та варіант проти наземних цілей. Діаметр базової версії – 53 см, довжина від 6,2 до 8,9 м, стартова маса – 1500-2000 кг, з них б/ч – 200-450 кг. Більшу частину польоту швидкість дозвукова, на фінальному відрізку деякі варіанти розганяються до надзвукової. Може маневрувати та летіти на висоті від 20 м над поверхнею і вище, огинаючи рельєф місцевості. Управління інерційне з головкою самонаведення, є варіант ще й з корекцією за даними ГЛОНАСС/GPS. Розроблені та виробляються ДКБ "Новатор".



Точні ТТХ "Калібрів" на озброєнні ЗС РФ (ракети 3М-14 та 3М-54) невідомі, як і максимальна дальність польоту далекобійного варіанту (орієнтовно ~2500 км). На флоті окупантів – із 2019-го. Крім РФ, стоїть (з експортними обмеженнями ТТХ) на озброєнні Китаю, Індії, Алжиру, В'єтнаму та, можливо, Ірану.
  • Уночі 1 вересня окупанти завдали удару крилатими ракетами "Калібр" по Вінницькій області.
  • Глава Офісу президента повідомив, що в ударних дронах окупантів "Ланцет" міститься близько 20 іноземних мікросхем.
  • За його словами, у російських ракетах Х-101 використовується близько 30 іноземних мікросхем.

Читайте також: Росія змогла провести модернізацію ракет Х-22 та "Онікс" – ГУР

Артем Джеріпа
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