Росія виготовляє десятки "Калібрів" на місяць, це не дозволяє поновити запаси – ГУР

Росія на місяць виготовляє десятки ракет "Калібр" та меншу кількість "Іскандерів", заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Таке виробництво не покриває витрати й не дозволяє відновити запаси, які були до вторгнення, розповів він в інтерв'ю Укрінформу.

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"Щодо "Калібрів" – це десятки на місяць, "Іскандер" – менша кількість одиниць. Це достатньо обмежені можливості щодо виробництва, які не покривають витрати і не дозволяють відновити запаси, наявні до 24 лютого. За рахунок "сірого імпорту", контрабанди вони якісь моменти закривають, але повністю це не закриває потреби російського військово-промислового комплексу", – пояснив він.

За його словами, окупанти регулярно використовують нововироблені ракети, а всі дрони загарбників – із нових партій.

Проте переважно це не російські безпілотники, якщо говорити про Shahed: це великовузлова збірка іранських дронів із певними елементами, матеріалами, виробленими безпосередньо на території РФ, зауважив Юсов.

"Значною мірою російській ВПК зараз зорієнтований на розконсервацію і за можливості – модернізацію або відновлення старої радянської техніки. Можливості щодо глибокої модернізації виробництва нових озброєнь суттєво зменшилися через запровадження санкцій", – пояснив він.

Юсов зазначив, що у росіян "серйозні проблеми" із сучасною оптикою, електронікою, чипами й схемами, і на сьогодні немає однозначного джерела, яке б дало змогу окупантам розв'язати ці проблеми.

Окрім цього, загарбники шукають снаряди для ракетних систем залпового вогню, артилерії, хоча це не високотехнологічна і сучасна зброя, що свідчить про певну кризу потужностей ВПК Росії, зауважив він.

"Назовні режим Путіна намагається довести, що вони можуть роками продовжувати війну проти України, але насправді ця інформація перебільшена з метою пропаганди. Уже на території Російської Федерації путінський режим намагається підтримувати такий вигляд, начебто нічого не відбувається, триває спокійне життя, а війна десь далеко", – сказав представник ГУР.

За його словами, росіяни не готують своє суспільство до повноцінної мобілізації, а навіть якби така мобілізація зараз відбулась, окупанти бояться наслідків та суспільних настроїв, також мають проблеми із забезпеченням.

"Уявімо собі нову хвилю масової мобілізації у Росії. Одразу з‘являться питання навчання, озброєння, амуніції. За всіма цими напрямами у ворога є певні проблеми", – повідомив Юсов.

Проте він зауважив, що РФ не можна недооцінювати, оскільки у росіян залишається "величезний" мобілізаційний потенціал: "Звісно, питання в якості… Але і в кількості також".

ДОВІДКА. "Калібр" – російська крилата ракета в кількох модифікаціях: протикорабельній, протичовновій та варіант проти наземних цілей. Діаметр базової версії – 53 см, довжина від 6,2 до 8,9 м, стартова маса – 1500-2000 кг, з них б/ч – 200-450 кг. Більшу частину польоту швидкість дозвукова, на фінальному відрізку деякі варіанти розганяються до надзвукової. Може маневрувати та летіти на висоті від 20 м над поверхнею і вище, огинаючи рельєф місцевості. Управління інерційне з головкою самонаведення, є варіант ще й з корекцією за даними ГЛОНАСС/GPS. Розроблені та виробляються ДКБ "Новатор".







Точні ТТХ "Калібрів" на озброєнні ЗС РФ (ракети 3М-14 та 3М-54) невідомі, як і максимальна дальність польоту далекобійного варіанту (орієнтовно ~2500 км). На флоті окупантів – із 2019-го. Крім РФ, стоїть (з експортними обмеженнями ТТХ) на озброєнні Китаю, Індії, Алжиру, В'єтнаму та, можливо, Ірану. "Калібр" – російська крилата ракета в кількох модифікаціях: протикорабельній, протичовновій та варіант проти наземних цілей. Діаметр базової версії – 53 см, довжина від 6,2 до 8,9 м, стартова маса – 1500-2000 кг, з них б/ч – 200-450 кг. Більшу частину польоту швидкість дозвукова, на фінальному відрізку деякі варіанти розганяються до надзвукової. Може маневрувати та летіти на висоті від 20 м над поверхнею і вище, огинаючи рельєф місцевості. Управління інерційне з головкою самонаведення, є варіант ще й з корекцією за даними ГЛОНАСС/GPS. Розроблені та виробляються ДКБ "Новатор".Точні ТТХ "Калібрів" на озброєнні ЗС РФ (ракети 3М-14 та 3М-54) невідомі, як і максимальна дальність польоту далекобійного варіанту (орієнтовно ~2500 км). На флоті окупантів – із 2019-го. Крім РФ, стоїть (з експортними обмеженнями ТТХ) на озброєнні Китаю, Індії, Алжиру, В'єтнаму та, можливо, Ірану.

Уночі 1 вересня окупанти завдали удару крилатими ракетами "Калібр" по Вінницькій області.

Глава Офісу президента повідомив, що в ударних дронах окупантів "Ланцет" міститься близько 20 іноземних мікросхем.

За його словами, у російських ракетах Х-101 використовується близько 30 іноземних мікросхем.

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