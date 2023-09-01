Росія вдарила ракетами "Калібр" по Вінницькій області, є прильот у приватне підприємство

Російські окупанти завдали удару крилатими ракетами "Калібр" по Вінницькій області в ніч на 1 вересня. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляють, що пуски двох ракет було зафіксовано з Чорного моря в районі тимчасово окупованої Феодосії у Криму.

Силам протиповітряної оборони вдалося збити одну ракету.

Друга влучила в одне із приватних підприємств у Вінницькій області, пошкоджено майно, автомобілі, поранені отримують допомогу.

У ніч проти 30 серпня РФ атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed-136, ракетами з моря та крилатими ракетами з бомбардувальників Ту-95МС. Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що було збито всі 28 крилатих ракет ворога та 15 із 16 дронів. Українські моряки-прикордонники збили російську крилату ракету Х-101 над морем.

У Києві внаслідок відпрацювання протиповітряної оборони та падіння уламків здійнялася пожежа у двох районах столиці. Уламки ракети впали на дах торговельного центру "Рів Гош". Внаслідок російської атаки на різні райони столиці кількість постраждалих зросла до трьох, загинули дві людини.

У Житомирській області уламки збитого БПЛА частково пошкодили інфраструктурний об'єкт та залізницю.

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