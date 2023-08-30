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Одеса. Вночі прикордонники знищили ракету над морем, ймовірно, це Х-101 – фото

Этот материал также доступен на русском
30.08.2023, 11:40
Одеса. Вночі прикордонники знищили ракету над морем, ймовірно, це Х-101 – фото - Фото
Ракета Х-101 (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Українські моряки-прикордонники збили російську крилату ракету над морем під час нічної атаки окупантів. Про це повідомляє Державна прикордонна служба у Telegram.

"Сьогодні вночі військовослужбовці Одеського загону морської охорони зафіксували смертоносну стратегічну ракету, ймовірно Х-101, під час виконання завдання з протиракетної оборони. По виявленій цілі одразу відкрили вогонь з наявного озброєння. Ракета вибухнула над морем", пише ДПСУ.

Х-101 – це стратегічна крилата ракета класу "повітря-земля" з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності.

За різними даними, дальність дії складає від 3000 до 5500 км.

З початку повномасштабного вторгнення Росія запускає такі ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у своєму повітряному просторі.

Раніше глава Офісу президента повідомляв, що в російських ракетах Х-101 використовується близько 30 іноземних мікросхем.

ДПСУ додає фото знищеної ракети:

Фото: ДПСУ
  • Вночі 30 серпня країна-терорист РФ атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed-136 (вони ж "Герань-2"), "Калібрами" з моря та крилатими ракетами з бомбардувальників Ту-95МС. Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що було збито всі 28 крилатих ракет ворога та 15 із 16 їхніх дронів-камікадзе Shahed.
  • У Києві внаслідок відпрацювання протиповітряної оборони та падіння уламків здійнялася пожежа у двох районах столиці. Уламки ракети впали на дах торговельного центру "Рів Гош". Внаслідок російської атаки на різні райони столиці кількість постраждалих зросла до трьох, загинули два чоловіки, повідомили у Дарницькій райадміністрації.
  • У Житомирській області уламки збитого БПЛА частково пошкодили інфраструктурний об'єкт та залізницю, жертв та постраждалих немає, заявили в ОВА.

Читайте також: Росія має щонайменше 585 ракет, серед них – 75 "Кинджалів" та 140 "Калібрів" – ГУР

Артем Джеріпа
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