Тимчасовий виконувач обов’язків голови Дарницької райдержадміністрації Микола Калашник повідомив, що уламки ракети впали на дах торговельного центру "Ашан" на вулиці Здолбунівській. Загальна кількість постраждалих внаслідок російської атаки на різні райони столиці зросла до трьох, загинули два чоловіки.

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"Зруйновано дах, рештки ракети у внутрішньому приміщенні, працює слідчо-оперативна група", – написав Калашник.

Раніше представники місцевої влади повідомляли, що у Шевченківському районі виникло загоряння адмінбудівлі.

Станом на 07:00 відомо про двох загиблих. Ще три людини отримали поранення різного ступеня важкості. Потерпілим надана медична допомога, двох поранених госпіталізували.

"Загинули два охоронці підприємства. Зовсім молоді хлопці – 26 та 36 років", – написали у КМВА.

Раніше очільник КМВА Сергій Попко повідомив, що нічна атака на Київ стала однією з найсильніших з весни. Попередньо, сили ППО знищили близько 20 повітряних цілей.

З 29 на 30 серпня відбулася найбільш руйнівна атака на тили Росії: горять літаки на аеродромі в Пскові, приліт по в/ч і заводу мікроелектроніки, вибухи в інших місцях.

29 серпня в ГУР повідомили, що українська розвідка шукає у Росії місця виробництва дронів для "кінетичного впливу" на них.

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