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У Києві уламки ракети пробили дах "Ашана", стало відомо, хто загинув в іншому районі – фото видео

Этот материал также доступен на русском
30.08.2023, 07:29
Наслідки російської атаки на Київ (Фото: Микола Калашник)
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Тимчасовий виконувач обов’язків голови Дарницької райдержадміністрації Микола Калашник повідомив, що уламки ракети впали на дах торговельного центру "Ашан" на вулиці Здолбунівській. Загальна кількість постраждалих внаслідок російської атаки на різні райони столиці зросла до трьох, загинули два чоловіки.

"Зруйновано дах, рештки ракети у внутрішньому приміщенні, працює слідчо-оперативна група", – написав Калашник.

Фото: Київська РДА

Раніше представники місцевої влади повідомляли, що у Шевченківському районі виникло загоряння адмінбудівлі.

Фото: Київська РДА

Станом на 07:00 відомо про двох загиблих. Ще три людини отримали поранення різного ступеня важкості. Потерпілим надана медична допомога, двох поранених госпіталізували.

"Загинули два охоронці підприємства. Зовсім молоді хлопці – 26 та 36 років", – написали у КМВА.

Раніше очільник КМВА Сергій Попко повідомив, що нічна атака на Київ стала однією з найсильніших з весни. Попередньо, сили ППО знищили близько 20 повітряних цілей.

Читайте також: Auchan, Metro та ОТР Банк – міжнародні спонсори війни. Як це вплинуло на їх бізнес

Мілана Головань
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