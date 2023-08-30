RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Наслідки атаки РФ на Київ: Працювала ППО, пожежі у двох районах, є загиблі та поранені

Этот материал также доступен на русском
30.08.2023, 06:30
Наслідки атаки РФ на Київ: Працювала ППО, пожежі у двох районах, є загиблі та поранені - Фото
Пуск ракети з бомбардувальника (Скриншот)

Під ранок 30 серпня Росія атакувала Київ ракетами, внаслідок відпрацювання протиповітряної оборони та падіння уламків здійнялася пожежа у двох районах столиці. Відомо про двох постраждалих та про стількох же загиблих. Про це повідомила міська влада.

У Дарницькому районі уламки ракети впали на дах торгового приміщення. Також, падіння уламків зафіксували у Шевченківському районі на територію нежитлової забудови, виникло загоряння адмінбудівлі.

У Шевченківському районі Києва медики госпіталізували одну постраждалу. 24-річна дівчина отримала різані рани від уламків скла, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Внаслідок падіння уламків в Шевченківському районі Києва, на територію підприємства, попередньо, загинуло дві людини, повідомив очільник КМВА Сергій Попко.

Пізніше Кличко повідомив, що кількість поранених та, як наслідок, госпіталізованих, збільшилась до двох осіб, працюють пожежно-рятувальні служби.

Читайте також: Україна модернізує ракети "Нептун", вони зможуть долетіти до Москви – The War Zone

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнакиївВіталій КличкоуламкиСергій Попко
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 