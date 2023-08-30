Наслідки атаки РФ на Київ: Працювала ППО, пожежі у двох районах, є загиблі та поранені

Під ранок 30 серпня Росія атакувала Київ ракетами, внаслідок відпрацювання протиповітряної оборони та падіння уламків здійнялася пожежа у двох районах столиці. Відомо про двох постраждалих та про стількох же загиблих. Про це повідомила міська влада.

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У Дарницькому районі уламки ракети впали на дах торгового приміщення. Також, падіння уламків зафіксували у Шевченківському районі на територію нежитлової забудови, виникло загоряння адмінбудівлі.

У Шевченківському районі Києва медики госпіталізували одну постраждалу. 24-річна дівчина отримала різані рани від уламків скла, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Внаслідок падіння уламків в Шевченківському районі Києва, на територію підприємства, попередньо, загинуло дві людини, повідомив очільник КМВА Сергій Попко.

Пізніше Кличко повідомив, що кількість поранених та, як наслідок, госпіталізованих, збільшилась до двох осіб, працюють пожежно-рятувальні служби.

З 29 на 30 серпня відбулася найбільш руйнівна атака на тили Росії: горять літаки на аеродромі в Пскові, приліт по в/ч і заводу мікроелектроніки, вибухи в інших місцях.

29 серпня в ГУР повідомили, що українська розвідка шукає у Росії місця виробництва дронів для "кінетичного впливу" на них.

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