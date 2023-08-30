Україна модернізує ракети "Нептун", вони зможуть долетіти до Москви – The War Zone

Україна модернізує ракети "Нептун", вони зможуть вражати цілі у Москві та інших віддалених місцях Росії. Про це йдеться у статті проєкту The War Zone видання The Drive.

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Журналісти поспілкувалися з представником Міноборони, і той розповів, що Україна має плани зрештою завдати удару по Москві та іншим об'єктам усередині Росії за допомогою варіантів ракети "Нептун", модифікованих на боєприпаси класу "земля – земля".

За словами українського чиновника, атаку на російську систему ППО С-400 в районі села Оленівка на мисі Тарханкут 24 серпня "було на 100 відсотків здійснено модифікованим "Нептуном".

Як зазначається, ще у квітні 2023 року цей чиновник говорив The War Zone, що Україна працює над переобладнанням P-360 "Нептун" у зброю наземного ураження, але ракеті потрібна нова система наведення, якої в неї на той момент не було.

Зокрема, для завершення роботи були потрібні певні види мікросхем, але система була близька до завершення.

28 серпня цей чиновник заявив, що Україна розробила систему наведення GPS, яка доставляє ракету до заздалегідь визначеного місця.

На місці інфрачервона головка самонаведення (ГСН) ракети шукає та фіксує ціль на основі попередньо завантаженого зображення, а потім здійснює остаточну атаку по цій цілі. Якщо ракета не може уразити ціль, вона припиняє атаку.

У The War Zone зазначають, що така модифікація стала б великим стрибком у можливостях, оскільки ракети неможливо було б заглушити за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, і їх було б дуже важко виявити на етапі кінцевої атаки через те, що їх ГСН за своєю природою пасивні.

За словами чиновника, переобладнаний "Нептун", який запускається з тієї ж пускової установки, що й протикорабельний варіант, має дальність близько 400 км та корисне навантаження близько 350 кг.

З недоліків представник Міноборони назвав те, що запуску дозвукової ракети можуть завадити сучасні російські системи ППО, а також поки невелику кількість вироблених ракет.

"Вироблено всього пару десятків", – сказав чиновник.

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24 серпня 2023 року повідомлялося, що в тимчасово окупованому Криму крилатою ракетою "Нептун" ВМС ЗСУ було знищено російську пускову установку зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф" та її "очі" – радар повітряної розвідки 48Я6-К1 "Подлет".

26 серпня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що С-400 "Тріумф" було знищено в Криму 23 серпня за допомогою української нової сучасної ракети, яка показала себе "абсолютно бездоганно".

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