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У Криму С-400 і радар "Подлет" було знищено українською ракетою "Нептун" – Бутусов

Этот материал также доступен на русском
24.08.2023, 22:25
У Криму С-400 і радар
Скриншот

Вчора, 23 серпня, у тимчасово окупованому Криму було знищено російську пускову установку зенітно-ракетної системи С-400 "Триумф" та її "очі" – радар повітряної розвідки 48Я6-К1 "Подлет". Це було зроблено крилатою ракетою "Нептун" Військово-морських сил ЗС України, повідомив журналіст Юрій Бутусов, посилаючись на власні джерела.

Журналіст зазначив, що "Подлет" забезпечує спостереження як за низьковисотними цілями, так і за балістичними ракетами, і є ключовою складовою протиповітряної і протиракетної оборони ЗС РФ.

За даними джерел Бутусова, розвідка ВМС ЗСУ отримала точну інформацію щодо місцезнаходження позиційного району С-400 поблизу села Оленівка в тимчасово окупованому Криму. Радар забезпечував контроль повітряної обстановки над західною частиною Чорного моря та над територією Херсонської області з відстані приблизно 110 км від лінії фронту.

"ВМС визначили для ураження позиції С-400 нову крилату ракету наземного ракетного комплексу "Нептун" та запрограмували маршрут та характеристики польоту, які забезпечили обхід російських систем спостереження", – повідомив Бутусов.

За його даними, одна ракета "Нептун" на надмалій висоті пройшла непоміченою та знищила частину дивізіону "Тріумф", незважаючи на великі сили російської ППО, зосереджені на окупованій частині Херсонської області та в Криму.

Результати ураження зафіксував дрон Головного управління розвідки Міноборони.

"Цікаво, що дрон залетів далеко в тил росіян та літає та фіксує ураження російського радара, який призначений саме для виявлення повітряних цілей, але не здатен помітити і надати цілевказування ні по українському дрону, ні по українській крилатій ракеті", – зазначив журналіст.

За даними джерел Бутусова, модифікація ракети "Нептун" була розроблена після початку повномасштабного вторгнення згідно з рішенням головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного 15 березня 2022 року.

"Роботи проведені в рекордно короткі терміни, а випробування ракета проходить одразу у бою", – додав він.

ДОВІДКА. Ракетний комплекс РК-360 МЦ "Нептун" – наземний комплекс протикорабельних крилатих ракет, розроблений українським КБ "Луч". Дальність польоту ракети – 280 км, швидкість – 900 км/год. Комплекс призначений для враження крейсерів, есмінців, корветів, фрегатів, десантних та інших видів кораблів. 15 березня 2021 року перші зразки "Нептуна" були передані ВМС.

13 квітня 2022 року дві ракети "Нептун" вразили крейсер "Москва": російський корабель завалився на борт і почав тонути. У ніч проти 15 квітня Москва визнала, що флагман російського флоту затонув.
  • Вранці 23 серпня у тимчасово окупованому Криму було знищено російську зенітно-ракетну систему великого та середнього радіуса дії С-400 "Тріумф": дивіться відео.
  • Журналіст європейської служби Радіо Свобода зміг визначити точне місце знищення "Тріумфу" в Криму – на цьому місці колись розташовувалася польова позиція зенітних ракетних комплексів С-300.

Дивіться також: Кримський міст – найбажаніша ціль ЗСУ?

Оксана Житнюк
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