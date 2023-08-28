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Купки попелу. З'явився супутниковий знімок спаленої С-400 "Тріумф" у Криму – фото

Этот материал также доступен на русском
28.08.2023, 16:23
Купки попелу. З'явився супутниковий знімок спаленої С-400
С-400 (Фото: EPA)

З'явився супутниковий знімок спаленої в тимчасово окупованому Криму російської системи ППО С-400 "Тріумф". Фото сервісу Planet.com опублікувало Радіо Свобода.

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Як зазначається, на знімку сервісу Planet Lab добре видно наслідки удару 23 серпня українською ракетою по полігону ППО в окупованому Криму.

За інформацією ГУР МО, внаслідок удару було знищено систему ППО С-400.

Купки попелу. З'явився супутниковий знімок спаленої С-400 "Тріумф" у Криму – фото

  • 24 повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму крилатою ракетою "Нептун" ВМС ЗСУ було знищено російську пускову установку зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф" та її "очі" – радар повітряної розвідки 48Я6-К1 "Підліт".
  • 26 серпня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що С-400 "Тріумф" було знищено в Криму 23 серпня за допомогою української нової сучасної ракети, яка показала себе "абсолютно бездоганно".

Читайте також: Тріумф розвідки. У Криму знищили С-400 з окупантами: відео розльоту ракет зняло дрон ГУР

Наталія Медведєва
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