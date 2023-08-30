Последствия атаки РФ на Киев: Работала ПВО, пожары в двух районах, есть погибшие и раненые

К утру 30 августа Россия атаковала Киев ракетами, в результате отработки противовоздушной обороны и падения обломков возник пожар в двух районах столицы. Известно о двух пострадавших и о стольких же погибших. Об этом сообщили городские власти.

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В Дарницком районе обломки ракеты рухнули на крышу торгового помещения. Также падение обломков зафиксировали в Шевченковском районе на территорию нежилой застройки, загорелось админздание.

В Шевченковском районе Киева медики госпитализировали одну пострадавшую. 24-летняя девушка получила резаные раны от обломков стекла, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В результате падения обломков в Шевченковском районе Киева, на территорию предприятия, предварительно, погибли два человека, сообщил глава КМВА Сергей Попко.

Позже Кличко сообщил, что количество раненых и, как следствие, госпитализированных увеличилось до двух человек, работают пожарно-спасательные службы.

С 29 на 30 августа произошла наиболее разрушительная атака на тылы России: горят самолеты на аэродроме в Пскове, прилет по в/ч и заводу микроэлектроники, взрывы в других местах.

29 августа в ГУР сообщили, что украинская разведка ищет в России места производства дронов для "кинетического влияния" на них.

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