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В российском Пскове, где расположен военный аэродром "Кресты" и Черёхинская военная база, произошли взрывы. В одной из локаций пошла вторичная детонация. Местные жители выкладывают фото и видео сильного пожара.

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Местные жители пишут в соцсетях о "десятках взрывов".

На одном из видео видно, как противовоздушная оборона россиян пытается отражать атаки воздушных объектов, вероятно, дронов-камикадзе. Оккупанты палят в воздух из стрелкового оружия.

Российский анонимный пропагандистский канал ВЧК-ОГПУ сообщил, что "на аэродроме были уничтожены военные самолеты, как минимум два". Другой z-ресурс оккупантов написал, что "дрон попал в топливозаправщик на аэродроме".

Вся эта информация требует проверки и подтверждения.

Официальных комментариев от местных властей и военного ведомства страны-террориста России еще не было.

По словам одного из местных жителей, атакован не только аэродром, но и Черёхинская военная база.

Расквартированный там 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк ВС РФ в начале полномасштабного вторжения в Украину совершал военные преступления в Буче и других местах на киевском направлении фронта.

От Украины до Пскова по прямой – около 670 км. Аэродром расположен в 38 км от восточной границы Эстонии и в 60 км от Латвии.

Ожидаемо, что пропагандистские каналы РФ практически сразу же начали разносить, что "атака было из стран НАТО".

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