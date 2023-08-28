Генерал Кин: Никто в армии США не воевал так, как Украина, с 1944 года. Нечего критиковать

У тех американских военных, которые выражают разочарование о том, как Украина штурмует российские позиции, похоже, нереалистичные ожидания, чего может достичь одна контрнаступательная операция, предостерегает в колонке для The Wall Street Journal четырехзвездный генерал армии США в отставке Джек Кин.

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По словам экс-замначальника штаба армии (1999—2003), это "тревожно", и Вашингтон должен быть сосредоточен на том, чтобы помочь Украине вести войну "так, как она хочет, а не щебетать со стороны".

Аналитик по нацбезопасности Fox News и других ресурсов напомнил, что американское военное руководство хочет, чтобы Украина сосредоточила силы, которые Запад снарядил и подготовил для контрнаступления, на одном участке в Запорожской области для "быстрого" прорыва и деоккупации Мелитополя. Там недоумевают, зачем Силы обороны держат большое количество войск на востоке, особенно вокруг Бахмута, и зачем проводится несколько наступательных ударов в Запорожской области, а не один массивный.

Кин пишет, что на 2023 год "никто в американской армии не разрабатывал крупномасштабные механизированные операции против серьезного и боеспособного противника, использующего комплексную оборону", и что в последний раз это была кампания в Меце во Франции в 1944 году, которую возглавлял генерал Джордж Паттон.

Бывший стратегический советник ЧВК Academi и экс-директор оборонного гиганта General Dynamics добавил, что, да, массированная атака на Мелитополь, которую требуют некоторые военачальники в США, "является самым очевидным, что может сделать Украина", и она сосредоточит наступательную мощь Украины на кратчайшем пути к морю.

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"Такой подход кажется привлекательным и обоснованным с военной точки зрения. Беда в том, что такая же мысль была и у россиян: они разместили в обороне на этом направлении самые сильные из оставшихся у них сил, вырыли глубокие, обширные траншеи и засыпали землю минами. Их лучшие пилоты, управляющие самыми современными ударными вертолетами, находятся в этом районе и готовы к украинскому нападению. Они уже год укрепляют Мелитополь и следующий город на севере, Токмак. Эта кратчайшая дорога к морю является также наиболее подготовленной частью российской обороны на театре военных действий", – написал Кин.

Он отметил, что украинцы де-факто сделали этот "маршрут" приоритетным и в последнее время добились там "важных успехов", как и штурмовали восточнее в Запорожской области – "и добились успехов и там".

Кин считает, что "больше всего, похоже, раздражают американских чиновников" усилия Украины по возвращению Бахмута, который террористы российской группы Вагнера захватили этой весной ценой десятков тысяч потерь. Американские военные хотят, чтобы ВСУ сосредоточились на Мелитополе, а не проводили операции у Бахмута или где-либо еще.

"Подобные советы являются военной халатностью", — подчеркнул Кин.

По его словам, хорошо продуманные механизированные кампании почти всегда продвигаются по нескольким направлениям, а не по одному. Именно это коалиция под руководством Америки делала в Ираке в 1991 и 2003 годах, именно так американцы, немцы и СССР воевали во Второй мировой войне.

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"Причина проста: продвижение вдоль одной оси позволяет обороняющемуся полностью сконцентрироваться на остановке этого продвижения. В этом случае россияне почти наверняка перебросили бы силы с других частей театра военных действий так быстро, как только могли, чтобы остановить наступление Украины на Мелитополь", – добавил Кин.

Он аргументирует, что россияне прислали резервы в Запорожскую область, "но не прислали дополнительные подкрепления, отчасти потому, что украинские атаки сковали их по всей линии", а украинское контрнаступление в районе Бахмута привлекло к удержанию линии войска нескольких российских воздушно-десантных дивизий и отдельных бригад.

Эти подразделения воевали в Луганской и Харьковской областях и могли быть доступны для усиления мелитопольского направления оккупантов, а сейчас их уничтожают в районе Бахмута, написал генерал в отставке. Наступательные действий ВСУ дальше на востоке в Запорожской области также сковали российские силы, которые в противном случае РФ могла бы сместить на запад. Подобные менее масштабные украинские атаки в других частях линии имели тот же эффект.

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Генерал пишет: давление Украины на этом направлении лишило россиян практически каких-либо значимых резервов, с помощью которых они могли бы противостоять крупному украинскому прорыву, а захват Мелитополя сам по себе не выиграет войну.

"Требования, чтобы Украина сосредоточила все усилия на этом направлении, в сочетании с предупреждениями, что Запад не будет пополнять запасы Украины для будущих операций, позволяют предположить, что, по крайней мере, некоторые из тех, кто критикует украинское наступление, несерьезно относятся к помощи Украине в освобождении всей ее территории. Если это так, и если позиция Пентагона заключается в том, что он не ожидает, что Украина освободит свой народ, было бы лучше сказать это четко, чем делать косвенные и некорректные нападки на то, как Украина воюет", – отметил лауреат Президентской медали свободы.

Кин подчеркнул – жизненно важным интересом нацбезопасности США является освобождение Украиной своей земли и своего народа от российской агрессии, и "Америка должна прекратить критиковать то, что делает Украина, и вместо этого сосредоточиться на том, чтобы помочь Украине как можно быстрее достичь наших общих целей".

"Это была бы разумная стратегия", – резюмировал четырехзвездный генерал в отставке.

В августе 2023 года западные союзники "начали трезво оценивать темпы контрнаступления" Украины.

В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.

Президент Зеленский заявил, что Украина не начала контрнаступление раньше, потому что "не было с чем".

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