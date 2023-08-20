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Кулеба – аналитикам Запада: Будьте осторожны в своих заявлениях по поводу наступления ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2023, 08:50
Кулеба – аналитикам Запада: Будьте осторожны в своих заявлениях по поводу наступления ВСУ - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Ārlietu ministrija/flickr)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посоветовал некоторым западным аналитикам быть "осторожными в своих прогнозах и долгосрочных предвидениях" по поводу контрнаступления Сил обороны. Его цитирует немецкое издание Bild.

Глава МИД напомнил, что, по мнению неназванных чиновников, генералов и аналитиков, Украина "должна была прекратить свое существование в течение трех-десяти дней в феврале 2022 года".

"Теперь они предполагают, что Украина не сможет так быстро вернуть себе все свои территории. Это говорит о том, что даже сомневающиеся со временем начинают надеяться", – сказал он, добавив, что Украина "спокойно относится к таким заявлениям". .

Кулеба отметил, что "в последний раз американцы сталкивались с таким уровнем боевых действий и огневой мощи в Нормандии".

Он посоветовал некоторым западным аналитикам быть осторожными в своих прогнозах и долгосрочных предсказаниях по контрнаступлению ВСУ.

"А вот что нам нужно, так это больше долгосрочных возможностей для достижения более краткосрочных результатов. Никогда не недооценивайте Украину. Будьте уверены в себе. Имейте терпение. Победа – это тяжелый труд", – резюмировал министр.

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Милана Головань
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войнадмитрий кулебаконтрнаступление
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