ГШ: ВСУ сдерживают Россию в районе Марьинки, враг бьет авиацией возле Урожайного – карта

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области, враг нанес авиационный удар в районе недавно освобожденного Урожайного. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные отмечают, что за сутки произошло 32 боевых столкновения.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах севернее Богдановки, севернее и южнее Клещеевки Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного, нанеся в его районе авиаудар.

На Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях враг, по данным Генштаба, не наступал. Наносил авиационных и артиллерийских ударов.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Украинская авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, один – по ЗРК врага.

Ракетчики и артиллеристы за прошедшие сутки поразили шесть артиллерийских средств на огневых позициях, три пункта управления и три средства ПВО противника.

18 августа Силы обороны уничтожили очередной ударный вертолет Ка-52 оккупантов на Таврическом направлении.

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