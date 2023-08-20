ГШ: ВСУ сдерживают Россию в районе Марьинки, враг бьет авиацией возле Урожайного – карта
Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области, враг нанес авиационный удар в районе недавно освобожденного Урожайного. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Военные отмечают, что за сутки произошло 32 боевых столкновения.
На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах севернее Богдановки, севернее и южнее Клещеевки Донецкой области.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного, нанеся в его районе авиаудар.
На Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях враг, по данным Генштаба, не наступал. Наносил авиационных и артиллерийских ударов.
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Украинская авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, один – по ЗРК врага.
Ракетчики и артиллеристы за прошедшие сутки поразили шесть артиллерийских средств на огневых позициях, три пункта управления и три средства ПВО противника.
- 18 августа Силы обороны уничтожили очередной ударный вертолет Ка-52 оккупантов на Таврическом направлении.
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