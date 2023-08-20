ГШ: ЗСУ стримують окупантів в районі Мар'їнки, Росія б'є авіацією біля Урожайного – мапа

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки Донецької області, ворог завдав авіаційного удару у районі нещодавно звільненого Урожайного. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові зазначають, що за добу відбулося 32 бойових зіткнення.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах північніше Богданівки, північніше та південніше Кліщіївки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного, завдавши в районі нього авіаудару, успіху не мав.

На Куп'янському, Лиманському та Авдіївському напрямках ворог, за даними Генштабу, не наступав. Завдавав авіаційних та артилерійських ударів.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Українська авіація завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів, один – по ЗРК ворога.

Ракетники та артилеристи протягом минулої доби уразили шість артилерійських засобів на вогневих позиціях, три пункти управління та три засоби ППО противника.

18 серпня Сили оборони знищили черговий ударний вертоліт Ка-52 окупантів на Таврійському напрямку.

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