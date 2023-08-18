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На півдні Сили оборони мінуснули черговий Ка-52 росіян і не тільки

Этот материал также доступен на русском
18.08.2023, 21:39
На півдні Сили оборони мінуснули черговий Ка-52 росіян і не тільки - Фото
Ка-52 росіян (фото: ресурс пропагандистів)

Протягом доби бійці Сил оборони знищили ударний вертоліт Ка-52 росіян та іншу техніку на півдні. Про це повідомив командувач Сил оборони Таврійського напрямку генерал Олександр Тарнавський.

За останню добу Росія втратила вбитими, пораненими та полоненими 234 особи, серед них 64 ліквідованих, 168 поранених та сім полонених на Таврійському напрямку.

Крім того, Сили оборони знищили 20 одиниць військової техніки росіян. Зокрема:

– один ударний вертоліт Ка-52;
– один танк;
– шість артсистем та мінометів;
– один безпілотник;
– п'ять одиниць спеціальної та шість – автомобільної техніки;
– три склади з боєприпасами.

Цього тижня Тарнавський казав, що українські військовослужбовці відбили певні території у росіян на півдні.

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Мілана Головань
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війнавтратика-52південьОлександр Тарнавський
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