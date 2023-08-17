У знищуваних вертольотах Ка-52 є іноземні високотехнологічні компоненти – глава ОП

Російські ударні гелікоптери Ка-52, які Сили оборони збивають, містять високотехнологічні компоненти Західних держав та країн Азії. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Зокрема, чипи, мікропроцесори, інтегральні схеми, приймачі, флешпам'ять, телекомунікаційні трансформатори, трансивери, лінійні стабілізатори, мікросхеми, без яких його робота була б неможливою, оскільки Росія не здатна виготовляти такі технологічні продукти", – написав глава ОП.

За його словами, група Макфола-Єрмака вже надавала інформацію про це партнерам України, і ці дані були частково відображені у запроваджених санкційних обмеженнях.

Єрмак зазначив, що санкцій потрібно більше, тому найближчим часом буде опубліковано документ із додатковими пропозиціями.

"Санкції проти рф потрібно посилювати. Російський ВПК не повинен мати доступ до технологій. Збивати Ка-52 – це чудово. Але набагато краще – позбавити росію можливостей його виробляти", – підсумував він.

Речник Повітряних сил повідомив, що Росія використовує іноземні компоненти для виробництва не тільки ракет і дронів, а й нових гелікоптерів, а також літаків.

За інформацією групи Макфола-Єрмака, більшість юридичних та фізичних осіб, причетних до виробництва російських дронів-камікадзе "Ланцет", не перебувають під санкціями.

Під час нічної атаки 15 серпня російські окупанти, зокрема, застосовували ракети Х-101, у них використовується близько 30 іноземних мікросхем, повідомив глава ОП.

Читайте також: Морпіхи ЗСУ знищили російський ударний гелікоптер Ка-52 – фото



Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.