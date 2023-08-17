RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У знищуваних вертольотах Ка-52 є іноземні високотехнологічні компоненти – глава ОП

Этот материал также доступен на русском
17.08.2023, 13:55
У знищуваних вертольотах Ка-52 є іноземні високотехнологічні компоненти – глава ОП - Фото
Гелікоптер Ка-52 (Фото: ресурс окупантів)

Російські ударні гелікоптери Ка-52, які Сили оборони збивають, містять високотехнологічні компоненти Західних держав та країн Азії. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Зокрема, чипи, мікропроцесори, інтегральні схеми, приймачі, флешпам'ять, телекомунікаційні трансформатори, трансивери, лінійні стабілізатори, мікросхеми, без яких його робота була б неможливою, оскільки Росія не здатна виготовляти такі технологічні продукти", – написав глава ОП.

За його словами, група Макфола-Єрмака вже надавала інформацію про це партнерам України, і ці дані були частково відображені у запроваджених санкційних обмеженнях.

Єрмак зазначив, що санкцій потрібно більше, тому найближчим часом буде опубліковано документ із додатковими пропозиціями.

"Санкції проти рф потрібно посилювати. Російський ВПК не повинен мати доступ до технологій. Збивати Ка-52 – це чудово. Але набагато краще – позбавити росію можливостей його виробляти", – підсумував він.

  • Речник Повітряних сил повідомив, що Росія використовує іноземні компоненти для виробництва не тільки ракет і дронів, а й нових гелікоптерів, а також літаків.
  • За інформацією групи Макфола-Єрмака, більшість юридичних та фізичних осіб, причетних до виробництва російських дронів-камікадзе "Ланцет", не перебувають під санкціями.
  • Під час нічної атаки 15 серпня російські окупанти, зокрема, застосовували ракети Х-101, у них використовується близько 30 іноземних мікросхем, повідомив глава ОП.

Читайте також: Морпіхи ЗСУ знищили російський ударний гелікоптер Ка-52 – фото

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
санкціївійнавертолітАндрій Єрмакка-52
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 