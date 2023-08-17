В уничтожаемых вертолетах Ка-52 есть иностранные высокотехнологичные компоненты – глава ОП

Российские ударные вертолеты Ка-52, которые Силы обороны сбивают, содержат высокотехнологичные компоненты Западных государств и стран Азии. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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"В частности, чипы, микропроцессоры, интегральные схемы, приемники, флэш-память, телекоммуникационные трансформаторы, трансиверы, линейные стабилизаторы, микросхемы, без которых его работа была бы невозможна, поскольку Россия не способна производить такие технологические продукты", – написал глава ОП.

По его словам, группа Макфола-Ермака уже предоставляла информацию об этом партнерам Украины, и эти данные были частично отражены во введенных санкционных ограничениях.

Ермак отметил, что санкций нужно больше, поэтому в ближайшее время будет опубликован документ с дополнительными предложениями.

"Санкции против рф нужно усиливать. Российский ВПК не должен иметь доступ к технологиям. Сбивать Ка-52 – это здорово. Но гораздо лучше – лишить россию возможностей его производить", – подытожил он.

Спикер Воздушных сил сообщил, что Россия использует иностранные компоненты для производства не только ракет и дронов, но и новых вертолетов, а также самолетов.

По информации группы Макфола-Ермака, большинство юридических и физических лиц, причастных к производству российских дронов-камикадзе "Ланцет", не находятся под санкциями.

Во время ночной атаки 15 августа российские оккупанты, в частности, применяли ракеты Х-101, в них используется около 30 иностранных микросхем, сообщил глава ОП.

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