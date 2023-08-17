Иностранные компоненты есть в новых российских вертолетах и самолетах – ВСУ

Россия использует иностранные компоненты для производства не только ракет и дронов, но и новых вертолетов, а также самолетов. Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"К сожалению, эти запчасти продолжают как-то доходить до страны-оккупанта. Речь же не только о "шахедах". Речь идет и о других изделиях военного назначения, которые Россия продолжает производить. Потому что немало ракет РФ сегодня производит, а также вертолетов Ка-52 и самолетов", – рассказал Игнат.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что Россия не имеет технологий и производства компонентов для создания самолетов, тем не менее они сходят с конвейера.

По информации группы Ермака-Макфола, большинство юридических и физических лиц, причастных к производству российских дронов-камикадзе "Ланцет", не находятся под санкциями.

15 августа в Офисе президента сообщили, что в ударных дронах "Ланцет", которые Россия активно использует в войне против Украины, содержится около 20 иностранных микросхем.

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