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Иностранные компоненты есть в новых российских вертолетах и самолетах – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2023, 09:37
Иностранные компоненты есть в новых российских вертолетах и самолетах – ВСУ - Фото
Юрий Игнат (Скриншот видео)

Россия использует иностранные компоненты для производства не только ракет и дронов, но и новых вертолетов, а также самолетов. Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"К сожалению, эти запчасти продолжают как-то доходить до страны-оккупанта. Речь же не только о "шахедах". Речь идет и о других изделиях военного назначения, которые Россия продолжает производить. Потому что немало ракет РФ сегодня производит, а также вертолетов Ка-52 и самолетов", – рассказал Игнат.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что Россия не имеет технологий и производства компонентов для создания самолетов, тем не менее они сходят с конвейера.

  • По информации группы Ермака-Макфола, большинство юридических и физических лиц, причастных к производству российских дронов-камикадзе "Ланцет", не находятся под санкциями.
  • 15 августа в Офисе президента сообщили, что в ударных дронах "Ланцет", которые Россия активно использует в войне против Украины, содержится около 20 иностранных микросхем.

Читайте также: Ночная атака России. В ракетах Х-101 есть около 30 иностранных микросхем – Офис президента

Наталья Медведева
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вертолетсамолетЮрий Игнат
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