RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Іноземні компоненти є в нових російських гелікоптерах та літаках – ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
17.08.2023, 09:37
Іноземні компоненти є в нових російських гелікоптерах та літаках – ЗСУ - Фото
Юрій Ігнат (Скриншот відео)

Росія використовує іноземні компоненти для виробництва не тільки ракет і дронів, а й нових гелікоптерів, а також літаків. Про це сказав речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"На жаль, ці запчастини продовжують якось доходити до країни-окупанта. Мова ж не тільки про "шахеди". Йдеться і про інші вироби військового призначення, які Росія продовжує виробляти. Тому що чимало ракет РФ сьогодні виробляє, а також гелікоптерів Ка-52 і літаків", – розповів Ігнат.

Спікер Повітряних сил підкреслив, що Росія не має технологій і виробництва компонентів для створення літаків, але вони сходять з конвеєра.

  • За інформацією групи Єрмака-Макфола, більшість юридичних та фізичних осіб, причетних до виробництва російських дронів-камікадзе "Ланцет", не перебувають під санкціями.
  • 15 серпня в Офісі президента повідомили, що в ударних дронах "Ланцет", які Росія активно використовує у війні проти України, міститься близько 20 іноземних мікросхем.

Читайте також: Нічна атака Росії. У ракетах Х-101 є близько 30 іноземних мікросхем – Офіс президента

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
літакгелікоптерЮрій Ігнат
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 