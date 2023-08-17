Іноземні компоненти є в нових російських гелікоптерах та літаках – ЗСУ

Росія використовує іноземні компоненти для виробництва не тільки ракет і дронів, а й нових гелікоптерів, а також літаків. Про це сказав речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"На жаль, ці запчастини продовжують якось доходити до країни-окупанта. Мова ж не тільки про "шахеди". Йдеться і про інші вироби військового призначення, які Росія продовжує виробляти. Тому що чимало ракет РФ сьогодні виробляє, а також гелікоптерів Ка-52 і літаків", – розповів Ігнат.

Спікер Повітряних сил підкреслив, що Росія не має технологій і виробництва компонентів для створення літаків, але вони сходять з конвеєра.

За інформацією групи Єрмака-Макфола, більшість юридичних та фізичних осіб, причетних до виробництва російських дронів-камікадзе "Ланцет", не перебувають під санкціями.

15 серпня в Офісі президента повідомили, що в ударних дронах "Ланцет", які Росія активно використовує у війні проти України, міститься близько 20 іноземних мікросхем.

Читайте також: Нічна атака Росії. У ракетах Х-101 є близько 30 іноземних мікросхем – Офіс президента

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.