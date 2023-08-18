На юге Силы обороны минуснули очередной Ка-52 россиян и не только

В течение суток бойцы Сил обороны уничтожили ударный вертолет Ка-52 россиян и другую технику на юге. Об этом сообщил командующий Силами обороны Таврического направления генерал Александр Тарнавский.

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За последние сутки Россия потеряла убитыми, ранеными и пленными 234 человека, среди них 64 ликвидированных, 168 раненых и семь пленных на Таврическом направлении.

Кроме того, Силы обороны уничтожили 20 единиц военной техники россиян. В частности:

— один ударный вертолет Ка-52;

— один танк;

— шесть артсистем и минометов;

— один беспилотник;

— пять единиц специальной и шести автомобильной техники;

— три склада с боеприпасами.

На этой неделе Тарнавский говорил, что украинские военнослужащие отразили определенные территории у россиян на юге.

17 августа 2023 года глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что у Ка-52 есть высокотехнологичные компоненты из Запада и стран Азии.

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