На юге Силы обороны минуснули очередной Ка-52 россиян и не только
В течение суток бойцы Сил обороны уничтожили ударный вертолет Ка-52 россиян и другую технику на юге. Об этом сообщил командующий Силами обороны Таврического направления генерал Александр Тарнавский.
За последние сутки Россия потеряла убитыми, ранеными и пленными 234 человека, среди них 64 ликвидированных, 168 раненых и семь пленных на Таврическом направлении.
Кроме того, Силы обороны уничтожили 20 единиц военной техники россиян. В частности:
— один ударный вертолет Ка-52;
— один танк;
— шесть артсистем и минометов;
— один беспилотник;
— пять единиц специальной и шести автомобильной техники;
— три склада с боеприпасами.
На этой неделе Тарнавский говорил, что украинские военнослужащие отразили определенные территории у россиян на юге.
- 17 августа 2023 года глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что у Ка-52 есть высокотехнологичные компоненты из Запада и стран Азии.
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