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На юге Силы обороны минуснули очередной Ка-52 россиян и не только

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2023, 21:39
На юге Силы обороны минуснули очередной Ка-52 россиян и не только - Фото
Ка-52 россиян (Фото: ресурс пропагандистов)

В течение суток бойцы Сил обороны уничтожили ударный вертолет Ка-52 россиян и другую технику на юге. Об этом сообщил командующий Силами обороны Таврического направления генерал Александр Тарнавский.

За последние сутки Россия потеряла убитыми, ранеными и пленными 234 человека, среди них 64 ликвидированных, 168 раненых и семь пленных на Таврическом направлении.

Кроме того, Силы обороны уничтожили 20 единиц военной техники россиян. В частности:

— один ударный вертолет Ка-52;
— один танк;
— шесть артсистем и минометов;
— один беспилотник;
— пять единиц специальной и шести автомобильной техники;
— три склада с боеприпасами.

На этой неделе Тарнавский говорил, что украинские военнослужащие отразили определенные территории у россиян на юге.

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Милана Головань
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войнака-52Александр Тарнавскийюгпотери
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