Вооруженные Силы Украины точным ударом уничтожили российскую радиолокационную станцию "Зоопарк" на Бердянском направлении. Соответствующее видео опубликовали на канале "Аэронавты", который, как считается, ведут аэроразведчики Сил обороны.

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На записи можно увидеть поражение артиллеристами станции "Зоопарк-1" в поле на южном направлении. Судя по взрыву, была применена ракетная система HIMARS.

Видео снято с беспилотника Shark.

Бойцы утверждают, что это Бердянское направление, где сегодня продолжается наступление ВСУ.

СПРАВКА. "Зоопарк-1" — это радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы, который россияне используют для контрбатарейной борьбы. Система позволяет оккупантам находить огневые позиции ВСУ, откуда работают РСЗО (до 22 км), артиллерийские орудия (до 12 км), минометы (до 17 км) и запускаются тактические ракеты (45 км), автоматически определяя их координаты после выстрелов.

В начале августа появилось видео, на котором ракетная система HIMARS бьет по российским захватчикам на острове Джарылгач во временно оккупированной Херсонской области.

Воины 79-й десантно-штурмовой бригады уничтожили российскую систему разминирования УР-77 в Донецкой области.

11 августа 2023 года появилось видео с поражением оккупантов в Урожайном, вероятно, двумя высокоточными авиабомбами JDAM.

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