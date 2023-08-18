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HIMARS уничтожил российскую РЛС "Зоопарк": видео удара с беспилотника видео

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2023, 14:27
Уничтожение РЛС "Зоопарк-1"
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Вооруженные Силы Украины точным ударом уничтожили российскую радиолокационную станцию "Зоопарк" на Бердянском направлении. Соответствующее видео опубликовали на канале "Аэронавты", который, как считается, ведут аэроразведчики Сил обороны.

На записи можно увидеть поражение артиллеристами станции "Зоопарк-1" в поле на южном направлении. Судя по взрыву, была применена ракетная система HIMARS.
Видео снято с беспилотника Shark.

Бойцы утверждают, что это Бердянское направление, где сегодня продолжается наступление ВСУ. 

СПРАВКА. "Зоопарк-1" — это радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы, который россияне используют для контрбатарейной борьбы. Система позволяет оккупантам находить огневые позиции ВСУ, откуда работают РСЗО (до 22 км), артиллерийские орудия (до 12 км), минометы (до 17 км) и запускаются тактические ракеты (45 км), автоматически определяя их координаты после выстрелов.

Смотрите также: Украинские FPV-операторы взорвали российских FPV-операторов в Донецком аэропорту – видео

Дмитрий Гриниченко
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