Збройні Сили України влучним ударом знищили російську радіолокаційну станцію "Зоопарк" на Бердянському напрямку. Відповідне відео опублікували на каналі "Аеронавти", який, як вважається, ведуть аеророзвідники Сил оборони.

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На записі можна побачити ураження артилеристами станції "Зоопарк-1" у полі на південному напрямку. Судячи з вибуху, було застосовано ракетну систему HIMARS.

Відео знято з безпілотника Shark.

Бійці стверджують, що це Бердянський напрямок, де сьогодні триває наступ ЗСУ.

ДОВІДКА. "Зоопарк-1" — це радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрілянини, який росіяни використовують для контрбатарейної боротьби. Система дозволяє окупантам знаходити вогневі позиції ЗСУ, звідки працюють РСЗВ (до 22 км), артилерійські гармати (до 12 км), міномети (до 17 км) та запускаються тактичні ракети (45 км), автоматично визначаючи їхні координати після пострілів.

На початку серпня з'явилось відео, на якому ракетна система HIMARS б'є по російських загарбниках на острові Джарилгач на тимчасово окупованій Херсонщині.

Воїни 79 десантно-штурмової бригади знищили російську систему розмінування УР-77 на Донеччині.

11 серпня 2023 року з'явилось відео з ураженням окупантів в Урожайному, ймовірно, двома високоточними авіабомбами JDAM.

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