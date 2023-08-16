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Генштаб показав перші кадри зі звільненого Урожайного – відео видео

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16.08.2023, 13:38
Відео: Генштаб ЗСУ
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Генеральний штаб Збройних Сил України опублікував перші кадри із селища Урожайне на Времівському виступі фронту. Офіційно про його звільнення від російських загарбників повідомили вранці 16 серпня. 

На початку відео зазначено, що деокупація Урожайного – це робота бійців 35 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського та їхніх побратимів з 38-ої окремої бригади морської піхоти.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах, наступ ЗСУ триває.

На опублікованих кадрах видно розтрощене селище, останні бої та окупантів, які лишають українську територію: частина сідає у свої вантажівки, частина – біжить з Урожайного пішки.

На останніх секундах ролика українські морпіхи розгортають прапори та встановлюють один із них біля братської могили радянських воїнів, невідомого солдата і пам'ятника односельцям.

"Далі буде! Далі перемога!" – вигукують бійці Сил оборони наостанок.

Звільнене Урожайне (Мапа: Deepstate)

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Мілана Головань
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війнадеокупаціяУрожайне
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