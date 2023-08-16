Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал первые кадры из поселка Урожайное на Времевском выступе фронта. Официально о его освобождении от российских захватчиков заявили утром 16 августа.

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В начале видео отмечено, что деоккупация Урожайного – это работа бойцов 35 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского и их побратимов из 38-й отдельной бригады морской пехоты.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах, наступление ВСУ продолжается.

На опубликованных кадрах виден разбитый поселок, последние бои и оккупантов, которые покидают украинскую территорию: часть садится в свои грузовики, часть – бежит из Урожайного пешком.

На последних секундах ролика украинские морпехи разворачивают флаги и устанавливают один из них у братской могилы советских воинов, неизвестного солдата и памятника односельчанам.

"Продолжение следует! Дальше победа!" – выкрикивают бойцы Сил обороны напоследок.

В течение ночи 14 августа российские захватчики трижды атаковали Одессу и область ракетами "Калибр" и дронами-камикадзе Shahed-136, противовоздушная оборона отразила все атаки. В результате сбивания ракет обломки повредили здания в Одессе, есть пострадавшие, вспыхнули пожары.

13 августа Генштаб сообщил о "частичном успехе" Сил обороны в Запорожской области возле села Работино.

Генерал Тарнавский вечером 12 августа заявил, что на Таврическом направлении есть отбитые у россиян территории.

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