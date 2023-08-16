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Генштаб показал первые кадры из освобожденного Урожайного – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 13:38
Видео: Генштаб ВСУ
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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал первые кадры из поселка Урожайное на Времевском выступе фронта. Официально о его освобождении от российских захватчиков заявили утром 16 августа.

В начале видео отмечено, что деоккупация Урожайного – это работа бойцов 35 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского и их побратимов из 38-й отдельной бригады морской пехоты.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах, наступление ВСУ продолжается.

На опубликованных кадрах виден разбитый поселок, последние бои и оккупантов, которые покидают украинскую территорию: часть садится в свои грузовики, часть – бежит из Урожайного пешком.

На последних секундах ролика украинские морпехи разворачивают флаги и устанавливают один из них у братской могилы советских воинов, неизвестного солдата и памятника односельчанам.

"Продолжение следует! Дальше победа!" – выкрикивают бойцы Сил обороны напоследок.

Освобожденное Урожайное (Карта: Deepstate)

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Милана Головань
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войнадеоккупацияУрожайное
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