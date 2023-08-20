Кулеба – західним аналітикам: Будьте обережні у своїх заявах щодо контрнаступу ЗСУ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба порадив деяким західним аналітикам бути "обережними у своїх прогнозах і довгострокових передбаченнях" щодо контрнаступу Сил оборони. Його цитує німецьке видання Bild.

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Глава МЗС нагадав, що на думку неназваних чиновників, генералів і аналітиків, Україна "повинна була припинити своє існування протягом трьох-десяти днів у лютому 2022 року".

"Тепер вони припускають, що Україна не зможе так швидко повернути собі всі свої території. Це говорить про те, що навіть ті, хто сумнівається, з часом починають сподіватися", – сказав він, додавши, що Україна "спокійно ставиться до таких заяв".

Кулеба зазначив, що "востаннє американці стикалися з таким рівнем бойових дій і вогневої потужності в Нормандії".

Він порадив деяким західним аналітикам бути обережними у своїх прогнозах та довгострокових передбаченнях щодо контрнаступу ЗСУ.

"А ось що нам потрібно, так це більше довгострокових можливостей для досягнення більш короткострокових результатів. Ніколи не недооцінюйте Україну. Будьте впевнені в собі. Майте терпіння. Перемога – це важка праця", – резюмував міністр.

16 серпня у Міноборони заявили про звільнення Урожайного на Бердянському напрямку.

Генерал Тарнавський ввечері 12 серпня заявив, що на Таврійському напрямку є відбиті у росіян території.

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