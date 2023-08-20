RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Кулеба – західним аналітикам: Будьте обережні у своїх заявах щодо контрнаступу ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
20.08.2023, 08:50
Кулеба – західним аналітикам: Будьте обережні у своїх заявах щодо контрнаступу ЗСУ - Фото
Дмитро Кулеба (Фото: Ārlietu ministrija/flickr)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба порадив деяким західним аналітикам бути "обережними у своїх прогнозах і довгострокових передбаченнях" щодо контрнаступу Сил оборони. Його цитує німецьке видання Bild.

Глава МЗС нагадав, що на думку неназваних чиновників, генералів і аналітиків, Україна "повинна була припинити своє існування протягом трьох-десяти днів у лютому 2022 року".

"Тепер вони припускають, що Україна не зможе так швидко повернути собі всі свої території. Це говорить про те, що навіть ті, хто сумнівається, з часом починають сподіватися", – сказав він, додавши, що Україна "спокійно ставиться до таких заяв".

Кулеба зазначив, що "востаннє американці стикалися з таким рівнем бойових дій і вогневої потужності в Нормандії".

Він порадив деяким західним аналітикам бути обережними у своїх прогнозах та довгострокових передбаченнях щодо контрнаступу ЗСУ.

"А ось що нам потрібно, так це більше довгострокових можливостей для досягнення більш короткострокових результатів. Ніколи не недооцінюйте Україну. Будьте впевнені в собі. Майте терпіння. Перемога – це важка праця", – резюмував міністр.

Читайте також: ГШ: ЗСУ стримують окупантів в районі Мар'їнки, Росія б'є авіацією біля Урожайного – мапа

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаДмитро Кулебаконтрнаступ
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 